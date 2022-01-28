اعتقال عصابة قامت بسرقة ٧٠٠٠ دولار أميركي من داخل دار في بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الكاظمية من إلقاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٧٠٠٠ ) دولار أمريكي من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.

بيان للمكافحة قال إنه “جرت عملية القبض بعد أن توفرت معلومات عن وجود حادث سرقة ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر عنه التوصل إلى المتهمين، إذ تم نصب كمين محكم والقبض عليهم ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بسرقة الدار”.

وأكد البيان أنه “دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل” .

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