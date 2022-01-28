افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة عراقيَّة كبيرة

القاهرة: إسراء خليفة

افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ”35″ أعماله، بمشاركة وزير الثقافة حسن ناظم، ونظيرته المصريَّة إيناس عبد الدايم وعدد من السفراء والشخصيات العربية

والأجنبية.

وقال ناظم : إنَّ “وزارة الثقافة تشارك في جناح كبير يضم خمس دور نشر، إضافة إلى دور النشر الخاصة، فضلاً عن المشاركة في بعض الفعاليات والندوات المختلفة، وقد شارك العراق في مؤتمر “كتبنا تنير العالم” الخاص بالترجمة، وهو مؤتمر مهم يُعطي صورةً عن دور العرب في ترجمة ثقافتهم إلى لغات مختلفة

وبالعكس” .

وعلى هامش مشاركته في المعرض، بحث ناظم، مع نظيرته المصرية، سبل تكثيف التعاون الفكري والثقافي والفني بين

البلدين.

وأشار وزير الثقافة إلى “القدرات المصرية الرائدة والمتطورة في مجال صناعة الكتاب والنشر، وثمَّن “جهود مصر في مختلف المجالات المعرفية” متطلعاً إلى “ضرورة التنسيق الجاد لتكثيف التعاون الفكري والفني بين البلدين خلال المرحلة

المقبلة”.

من جانبها، أكدت عبد الدايم “قوّة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتقارب الوجداني بين الشعبين”، مبينة أنه “تمَّ الاتفاق على إعداد مجموعة من مشروعات التبادل الثقافي والفكري بين الطرفين وتنظيم الأسابيع الإبداعية وغيرها من الأنشطة”, مؤكدةً “ضرورة العمل على استثمار المشتركات الثقافية بين المجتمعين وتطويعها لصالح أبناء الشعبين الشقيقين”.

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