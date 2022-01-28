الرئيس

سلام عمر**

ترجمة : أحمد رجب

الرئيس

المنصب العالي……

كرئيس العراق

والحكومة واعضاء البرلمان

لا استبدله بلتر نفط (1)

لانني

مستبرد ايها الرئيس .

٭ ٭ ٭

تلك المناصب…….

شبر(2) من وطنها

اخذته الخيانة

تم تعريبه

لا يعيدونه لنا ايها الرئيس.

٭ ٭ ٭

عندما اجوع…..

جسدي يحتاج لقطعة خبز

الوطن يريد الكرامة

لا اريد الرئيس

ايها الرئيس .

28/1/2022

** شاعر ، روائي، رئيس تحرير

(1) لتر من النفط

(2) الشِّبْرُ : يستخدم للقياس ، وهو مابين طرفي الخنصر والابهام ،ويعني ايضا قطعة.

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