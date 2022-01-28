Posted on by

الرئيس ….

الرئيس

سلام عمر**

ترجمة : أحمد رجب

الرئيس

المنصب العالي……

كرئيس العراق

والحكومة واعضاء البرلمان

لا استبدله بلتر نفط (1)

لانني

مستبرد ايها الرئيس .

٭ ٭ ٭

تلك المناصب…….

شبر(2) من وطنها

اخذته الخيانة

تم تعريبه

لا يعيدونه لنا ايها الرئيس.

٭ ٭ ٭

عندما اجوع…..

جسدي يحتاج لقطعة خبز

الوطن يريد الكرامة

لا اريد الرئيس

ايها الرئيس .

28/1/2022

** شاعر ، روائي، رئيس تحرير

(1) لتر من النفط

(2) الشِّبْرُ : يستخدم للقياس ، وهو مابين طرفي الخنصر والابهام ،ويعني ايضا قطعة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close