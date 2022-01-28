الرئيس
سلام عمر**
ترجمة : أحمد رجب
الرئيس
المنصب العالي……
كرئيس العراق
والحكومة واعضاء البرلمان
لا استبدله بلتر نفط (1)
لانني
مستبرد ايها الرئيس .
٭ ٭ ٭
تلك المناصب…….
شبر(2) من وطنها
اخذته الخيانة
تم تعريبه
لا يعيدونه لنا ايها الرئيس.
٭ ٭ ٭
عندما اجوع…..
جسدي يحتاج لقطعة خبز
الوطن يريد الكرامة
لا اريد الرئيس
ايها الرئيس .
28/1/2022
** شاعر ، روائي، رئيس تحرير
(1) لتر من النفط
(2) الشِّبْرُ : يستخدم للقياس ، وهو مابين طرفي الخنصر والابهام ،ويعني ايضا قطعة.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط