المكسيك تفتح أبوابها أمام ديوكوفيتش دون تطعيم ببطولة أكابولكو

مدريد- وكالات

يستطيع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول بين لاعبي التنس المحترفين، اللعب في بطولة أكابولكو بالمكسيك خلال فبراير/شباط المقبل، دون الحاجة إلى التطعيم ضد كوفيد-19 حسبما ذكر راؤول زوروتوزا مدير المسابقة ذات الـ500 نقطة.

وقال زوروتوزا، إنه على الرغم من أنهم لم يتحدثوا مع ديوكوفيتش، إلا أنه سيكون موضع ترحيب، تماما كما لعب المسابقة عام 2017.

علاقة جديدة

وتابع: “نوفاك لديه جدول أعماله. إذا كان يريد أن يأتي فالعلاقة جيدة للغاية. أفضل أن يكون ذلك قراره رغم أنني أرى الأمر معقدا لأنه بعد أسبوع ستكون هناك كأس ديفيز”.

وتم استبعاد ديوكوفيتش من أستراليا المفتوحة، أول بطولة جراند سلام لهذا العام، لعدم تلقيه التطعيم، لكنه لن يواجه مشكلة في السفر إلى أكابولكو لأن الحكومة المكسيكية لا تفرض قيودا على دخول غير المطعمين إلى أراضيها، وتنظم البطولة على هذا الأساس.

وفي مشاركته الوحيدة في بطولة المكسيك المفتوحة، نسخة 2017 تم إقصاء ديوكوفيتش في ربع النهائي على يد الأسترالي نيك كيريوس، في واحدة من أكثر النقاط البارزة للبطولة.

وأكد زوروتوزا أن الروسي دانييل ميدفيديف، الثاني في التصنيف العالمي، سيشارك في البطولة، في الفترة من 21 إلى 26 فبراير/شباط، والتي سيسعى فيها الإسباني رافائيل نادال إلى لقبه الرابع.

وفي هذا الصدد، قال زوروتوزا: “كل ما يقال عن رافا ليس ضروريا، فقد تغلب بالأمس على دينيس شابوفالوف وهو بالفعل في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة؛ إنه يعود بطريقة رائعة وسيبحث عن لقبه الرابع في أكابولكو”.

ويشارك في البطولة المكسيكية 5 من أفضل 8 لاعبين في العالم؛ ميدفيديف (صاحب المركز الثاني) والألماني ألكسندر زفيريف (3) واليوناني ستيفانوس تيتيباس (4) ونادال (5) والإيطالي ماركو بيريتيني (7).

تشكيل خطورة

وفي نسخة العام الماضي، فاز ألكسندر زفيريف بالبطولة، بعدما تغلب على ستيفانوس تيتيباس.

وحافظ منتخب المغرب على إيقاعه في الشوط الثاني، وأشرك المدير الفني وحيد خليلوزيتش ريان مايي بدلا من أيوب الكعبي في الدقيقة 53 حيث شكّل خطورة بمجرد دخوله عبر تسديدة قوية كادت أن تخدع حارس مالاوي.

وكاد منتخب مالاوي أن يفاجئ الأسود مرة أخرى، من هجمة مرتدة، تدخل الحارس بونو وأفسدها بنجاح.وفي الدقيقة 68 مارس النجم أشرف حكيمي هوايته وسجل الهدف الثاني من ركلة ثابتة من مدى بعيد. وفي الدقيقة 74 تمكن مايي من التوغل قرب المرمى المالاوي ومرّر للنصيري لكن الأخير سدد بجانب المرمى.وأدخل وحيد خليلوزيتش كل من أيمن برقوق ومنير الحدادي بدلا من عمران لوزا وسفيان بوفال في الدقـــيقة 80.وعرف منتخب المغــــــرب كيف يحافظ على تقــــــدمه، حتى النهــــــاية، ليحجز بطاقة التـــــــأهل للدور ربع النهائي رسميا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط