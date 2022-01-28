بعد  إنجازاتها الخيرية و مساعدة الفقراء داليا  كريم تحصل على الاقامة الذهبية في الامارات

بعد أكثر من سبع سنوات من العطاء الخيري من خلال برنامجها التلفزيوني ( داليا و التجديد ) نالت الاعلامية اللبنانية و مهندسة الديكور داليا كريم الإقامة الذهبية في دولة الامارات العربية المتحدة بعد اختيارها من هيئة الثقافة في دبي ، حيث أنضمت كريم الى عدد كبير من الاعلاميين و الفنانين و المبدعين العرب الذين نالوا نفس الاقامة في مبادرة تقدير من دولة طالما كرمت أصحاب الطاقات الفذة .

داليا كريم شكرت هيئة الثقافة في دبي على هذه المبادرة الكريمة و أكدت ان حاكم دبي سمو الشيخ محمد راشد ال المكتوم فتح نافذة جدية على جميع المبدعين في الوطن العربي حتى تكون الامارات وطنهم الثاني و قاعدة افكارهم و ابداعاتهم و امتداد لمستقبلهم رغم كل الازمات التي عمت الكرة الارضية بسبب جائحة كورونا

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