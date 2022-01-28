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بيان صادر عن المكتب التنفيذي لإتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني “شباب” تضامنا مع الأكاديمية الفلسطينية “شهد أبو سلامة”

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المكتب التنفيذي لـ”شباب”: كل التضامن مع الأكاديمية الفلسطينية “شهد أبو سلامة”، التي تتعرض لحملات تشهير من داعمي الإحتلال الإسرائيلي

 يعلن المكتب التنفيذي لإتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني “شباب”،  تضامنه الكامل مع الأكاديمية الفلسطينية،  “شهد أبو سلامة” المحاضرة في جامعة “شيفليد” البريطانية، التي شاركت تجربتها الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لما تعرضت له أثناء العدوان الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزة، ما أدى إلى توقيفها عن العمل، رضوخا للضغوطات التي مارستها  اللوبيات الإسرائيلية على إدارة  الجامعة، في ظل حملات تشهير وهجوم، طالت من كرامة “شهد أبو سلامة”.

ويدين المكتب التنفيذي لإتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني “شباب” هذه الحملات الممنهجة، وكذلك توقيف الجامعة للمحاضرة “شهد أبو سلامة” عن العمل إستجابة للدعوات العنصرية الداعمة للإحتلال الإسرائيلي وسياسة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، بينما يثمن المكتب التنفيذي بيان طلاب جامعة “ليفربول” المتضامن مع الأكاديمية “شهد أبو سلامة”، والرافض للإجراءات التعسفية التي إتخذتها إدارة الجامعة، والمنافية لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أنه كان على الجامعة إتخاذ موقف صارم ممن قام بحملات التشهير بالتحريض، وليس الرضوخ  للوبيات الصهيونية التي تتحكم بقراراتها، والتي ستفقد صدقية ومهنية الجامعة تجاه تعاملها مع طلابها، لاسيما أن هذه الحالة قد تكررت مع العديد من الشخصيات المؤيدة للقضية الفلسطينية لذات المواقف المماثلة.

ويدعو المكتب التنفيذي لإتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني “شباب”، املؤسسات الأكاديمية لإعلاء الصوت عاليا، تضامنا مع الأكاديمية “شهد أبو سلامة”، دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، ورفضا لسياسة الضغوط التي يمارسها داعمي الإحتلال الإسرائيلي، لما يهدد ذلك الصروح التعليمية ورسالتها الأكاديمية والتربوية السامية

 

المكتب التنفيذي

28/1/2022

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