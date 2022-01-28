تحديد موقع انطلاق الصواريخ المستهدفة لمطار بغداد الدولي

أبلغ مصدر أمني إن السلطات الأمنية ضبطت عجلة نوع بيك أب في قضاء أبو غريب غربي بغداد، على متنها منصة الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد الدولي.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بتعرض مطار بغداد الدولي، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل.

وأبلغ المصدر، أن “الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني”.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات نتيجة القصف الصاروخي”، مؤكدا أن “تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ”.

من جانبها ذكرت الشركة التابعة لسلطة الطيران المدني العراقي في بيان إن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار.