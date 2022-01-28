Posted on by

تحديد موقع انطلاق الصواريخ المستهدفة لمطار بغداد الدولي

أبلغ مصدر أمني  إن السلطات الأمنية ضبطت عجلة نوع بيك أب في قضاء أبو غريب غربي بغداد، على متنها منصة الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد الدولي.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بتعرض مطار بغداد الدولي، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل.

وأبلغ المصدر،  أن “الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني”.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات نتيجة القصف الصاروخي”، مؤكدا أن “تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ”.

من جانبها ذكرت الشركة التابعة لسلطة الطيران المدني العراقي في بيان إن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close