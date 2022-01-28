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تخفيض الخطة الشتوية في اطراف خانقين واقليم كوردستان الى 50%

أعلنت مديرية زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان خفض الخطة الشتوية الى 50% بسبب الموقف المائي وانحسار الإيرادات المائية.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله ان دائرته وبناء على قرارات من زراعة كوردستان قررت خفض الخطة الزراعية الشتوية الى 50% في اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو التابعة لزراعة الإقليم بسبب الموقف المائي وقلة الإيرادات المائية.

وبين عبدالله؛ ان الخطة الشتوية لن تتجاوز 10 الاف دونم وتشمل أصحاب العقود الزراعية الرسمية والتي تعتمد على المياه من نهر ديالى وجدول باله جو.

وأضاف ان “الخطة حددت حسب الموقف المائي الحالي مع توقعات بزيادة الإيرادات المائية خلال الأشهر القادمة”.

وتعاني مناطق ديالى وكوردستان من أزمات مائية على مر العامين الماضيين بسبب انحسار الامطار وقطع الجداول والسيول القادمة من الجانب الإيراني.

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