تداعيات استهداف مطار بغداد.. العبادي يحذر من ‘الفتنة’

حذر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الجمعة، من ما وصفها بـ “الفتنة”، وذلك في تعليق على حادثة استهدف مطار بغداد بالصواريخ.

وقال العبادي، في تغريدة على تويتر، “ارحموا الدولة، فالدولة لا تبنى بالادعاء والاستقواء والاقصاء.. وكما لا تتحقق المصالح بالشعارات فلا تتحقق بالانفلات”.

وأضاف، أن “تحكيم العقل والتضامن والحلول الوسط هو ما سيحقق آمال الشعب ويحفظ النظام والدولة.. المسؤولية مشتركة، والمصير واحد، وعلى من بيده القرار الإختيار”.

واختتم تدوينته بالقول: “حذار من الفتنة”.

وتعرض مطار بغداد الدولي، فجر اليوم، إلى قصف بـ6 صواريخ، سقطت في منطقة المدرج ومناطق اخرى. وبحسب مصدر امني فأن “الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني”. كما أضاف المصدر، أن “القصف أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات نتيجة القصف الصاروخي”، مؤكدا أن “تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط