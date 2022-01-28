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دولي سابق: نتيجة مباراة إيران كادت تنتهي بكارثة لولا فهد طالب

أكد اللاعب الدولي السابق سعد قيس، أن نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام إيران كادت أن تنتهي بكارثة لولا الحارس فهد طالب.

وقال قيس في تصريح إن “مباراة العراق امام ايران أظهرت الفارق الكبير بالفكر والثقافة الكروية وكيفية ادارة المباراة من لاعبي ايران”.

واوضح ان “لاعبي ايران سيطروا وتحكموا باحداث المباراة وكادوا ان يتسببوا لنا بكارثة وبنتيجة أكبر لولا الحارس الكبير فهد طالب الذي تصدى لهجماتهم”.

يذكر ان ايران ضمنت التأهل الى كأس العالم في الوقت الذي يحاول العراق التأهل إلى ملحق المونديال.

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