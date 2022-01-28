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رئاسة اقليم كوردستان: استهداف مطار بغداد الدولي يُعد تطوراً خطيراً يجب الحد منه

أدانت رئاسة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “إستمرار محاولات زعزعة الأمن والإستقرار يُعد تطوراً خطيراً يجب الحد منه”.

ولفتت إلى أن “وجود التهديد والمخاطر على أمن المطارات يضرُّ بأسم العراق ومكانته”.

وتعرض مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الجمعة، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل، وفقا لمصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة شفق نيوز.

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد افادت في وقت سابق من اليوم بتضرر طائرة خارجة عن الخدمة بالقصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.

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