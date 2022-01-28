مستشار بارزاني يكشف عن مباحثات مباشرة بين المالكي والعامري والديمقراطي

كشف مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، الجمعة، عن وجود مباحثات مباشرة بين رئيس الحزب مسعود بارزاني وقادة الاطار التنسيقي، معربا عن امل أن تنتج الوساطات تقريبا لوجهات النظر بين الإطار والتيار.

وقال حيدر في حوار متلفز ان “رئيس تحالف الفتح هادي العامري والمالكي والفياض على تواصل مباشر مع بارزاني و نأمل أن تنتج الوساطات تقريبا لوجهات النظر بين الإطار والتيار”.

واضاف ان ” الحوار لم ينتهي ولا زلنا في المراحل الأخيرة بما يخص مرشح رئيس الجمهورية وان العلاقة ما بين البارتي واليتكي مازالت جيدة”.

وتابع حيدر ان ” الديمقراطي في هذه المرحلة من حقه ان يطالب بمناصب اكثر و متمسكون بالاتفاقات بين اليكتي والبارتي وان المناصب سيتم توزيعها بالتساوي بين الأحزاب”انتهى/ 25د

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