أذربيجان تسعى لتمتين علاقاتها الاقتصاديَّة مع العراق

بغداد: مصطفى الهاشمي

تسعى دول عدة للانفتاح الاقتصادي مع العراق كونه يمثل فرصا واعدة للاستثمار، الى جانب امتلاكه مقومات اقتصادية وتجارية تخدم الدول الراغبة بتمتين علاقاتها وتطويرها، بما يحقق منفعة متبادلة للعراق وتلك الدول التي من بينها أذربيجان، التي بحث سفيرها في العراق نصير ممدوف مع رئيس اتحاد رجال الاعمال راغب رضا بليبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح بليبل خلال لقائه السفير “حرص الاتحاد على تقوية الأواصر الاقتصادية والتجارية مع جمهورية أذربيجان، كما شهد اللقاء الاتفاق على مجموعة من النقاط والمحاور لتمتين تلك العلاقات”.

من جانبه قال ممدوف إن “بلاده متطلعة للتعاون الاقتصادي مع العراق،وإن لقائي كان مثمرًا، لا سيما في ظل حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري”.

اتفاقات مبدئيَّة

من جهته بين عضو مجلس ادارة اتحاد رجال الاعمال العراقيين عبد الحسن الزيادي، أنه “تم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقات مبدئية منها منح اعضاء الاتحاد سمة دخول، واعتماد كتاب وهوية الاتحاد للراغبين بالسفر لأغراض تجارية، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمات رجال الاعمال الاذربيجانيين”.

واضاف الزيادي انه “تم الاتفاق ايضا، على أن يقوم الاتحاد بإعلام نظرائه من رجال الأعمال الاذربيجانيين بالفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق، وأن يتم اعلام الاتحاد بجميع المعارض والمؤتمرات الاقتصادية التي تقام في اذربيجان، وتقوم السفارة الاذربيجانية في بغداد بإعلام الاتحاد عن المواد المعدة للتصدير، وتزويد الاتحاد بالدليل التجاري (يلو بيج) لغرض توزيعها بين رجال الاعمال العراقيين لتسهيل الاتصال المباشر بالشركات الاذربيجانية”.

مجلس أعمال

وأفاد الزيادي بأن “خلال اللقاء مع السفير الاذري تمَّ طرح مشروع تشكيل مجلس اعمال عراقي اذربيجاني مشترك، على غرار مجالس الأعمال العراقية والفرنسية وغيرها، لكون العراق يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات كافة”.

وبين أن “موضوع تفعيل السياحة بين البلدين مهم جدا لكون اذربيجان تعد من الدول السياحية، وان اقتباس تجارب منها يفعّل قطاع السياحة في العراق”، مشيرا الى أن “الشركات الاذرية جادة في دخول السوق العراقية للاستثمار فيها وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وأن تكون هناك فرصة لرجال الاعمال العراقيين للاستثمار في اذربيجان”.

في السياق نفسه بحثت الحكومة المحلية في محافظة البصرة مع ممدوف أفق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، بينما وجه السفير الأذربيجاني دعوة رسمية لحكومة البصرة لزيارة أذربيجان.

منطقة حرّة

قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن “من أهم المشتركات بين البصرة وأذربيجان هي موضوعة الموانئ، والتي يمكن أن يطور هذا الجانب بالتعاون مع شركة الموانئ العراقية، فضلا عن أن هناك منطقة حرة في أذربيجان، وممكن أن تنقل هذه التجربة إلى الفاو، اذ إن من المخطط للفاو أن تكون منطقة حرة بالكامل”.

وبيَّن أنَّ كل ما طرح من أفق تعاون تجاري واقتصادي واستثماري مع السفير الأذربيجاني ستتم مناقشته بصورة دقيقة، من خلال الذهاب بوفد حكومي برئاسته أو رئاسة النائب الأول إلى أذربيجان بناء على دعوة السفير الأذربيجاني”.

بدوره قال ممدوف إن “البصرة تعدُّ من أهم المحافظات العراقية من الناحية الاقتصادية ومن الضروري زيارتها لفتح أفق التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة البصرة المحلية وأذربيجان”.

وأضاف أن “وفد السفارة التقى رئاسة جامعة البصرة وغرفة التجارة وشركة نفط البصرة، من أجل فتح التعاون المشترك في المستقبل القريب وتطوير العلاقات”.

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