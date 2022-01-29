أ.د.عبد الرزاق الدليمي..موسوعة إعلامية وأكاديمية وشخصية كارزمية لها حضورها الملفت للإهتمام

حامد شهاب

الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد الدليمي هو أول من شرفته الأقدار من طلبة الإعلام ، ليكون أول عميد لكليتهم التي سطع نجمها عام 2002 ، بعد إن كانت آمال العشرات من طلبة قسم الإعلام يتمنون ، منذ منتصف السبعينات ، لو كانت لهم كلية يدرسون فيها علوم الإعلام ونظريات الاتصال والرأي العام وكل فنون الدعاية والحرب النفسية، ويكون لهم مكان في الدراسات العليا ، وبقي هذا الأمل حلما يراودهم، الى أن تحقق لهم بعد طول إنتظار.

من منا لايعرف أ.د عبد الرزاق محمد الدليمي ، الشخصية الاعلامية والأكاديمية التي ملأت الساحة الثقافية والإعلامية بفيض علومها ، وما أصدره الباحث القدير والمتمكن من أدواته من كتب وبحوث ونتاجات إعلامية ، إضافة الى كونه محللا سياسيا وكاتبا مرموقا ، يعد مفخرة للأجيال الإعلامية والصحفية والثقافية ، وهي تتبوأ من خلال كل تلك النتاجات الغنية المبدعة ، ما يشكل رافدا مهما يعلي صروح الثقافة الإعلامية ووسائل الاتصال الجماهيري والمهام الأساسية لوظائف وسائل الإعلام ، بعد إن بنى لها ركائز ودعامات قوية، يكون بمقدور الأجيال الاعتماد عليها في سعيها للبحث عن الادوات الاعلامية والاتصالية، وكيف يكون بمقدور الإعلام أن يكون العين المبصرة الثاقبة ، التي تضع للرأي العام العراقي والعربي والإنساني ستراتيجية للتواصل والاتصال ، من خلال كل هذا النتاج الثر الذي غمر به العقول والضمائر والوجدان من أفكار ومثل عليا ومبادي وأسس إعلامية ، تجعل الانسان القيمة العليا التي لاتعلوها قيمة ، وبقي أمينا على رسالته في كل العقود التي عاصرها، وهو يواصل درب الابداع بلا كل أو ملل.

وهو فوق كل ذلك شخصية طلابية كانت لها أدوار قيادية في أهم نقابة مهنية طلابية هي الاتحاد الوطني لطلبة العراق ، وهو من عائلة عريقة الأصول والمنبع الطيب، وقد وهبه الله من فضائل الأخلاق والتعامل المثالي ، ما يعد مفخرة لأستاذ جامعي ، إرتقت به ساحات الثقافة حتى تقلد عمادة كلية الاعلام عام 2002 ، وقد أسهمت كوادر قسم الاعلام في إعلاء هذا الصرح الحضاري الاعلامي ، وكانت رئاسة الدكتور عبد

الرزاق الدليمي لتلك الكلية وسام شرف لنا جميعا أن يكون أحد طلبة الاعلام ، ومن حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه فيما بعد ، ليكون أول عميد لتلك الكلية الفتية الناشئة، التي تحولت فيما بعد الى صرح إعلامي ، يخرج أجيالا من شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لخريجي الاعلام في سنوات مضت.

وكما يعرفه الكثيرون من متخصصي الاعلام وكوادره فإنه الشخصية الاعلامية الموسوعية والأكاديمية ، التي نهل منها طلبة الاعلام ومراكز البحوث المختلفة ما يشبع نهمهم الى الثقافة الاعلامية ، التي لديها القدرة على الإلمام بكل أدوات الاتصال الجماهيري ومادة العلاقات العامة .

تحياتنا للدكتور عبد الرزاق محمد الدليمي..وله من زملائه ومحبيه كل تحية وتقدير ..والحمد لله على سلامته وشقائه من ( كورونا) ..وأمنياتنا له بالتوفيق الدائم.

موجزعن سيرة الأستاذ الدكتورعبدالرزاق محمد أحمد الدليمي

أولاً: معلومات عامة:

الاســـــم: الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد أحمد يوسف الدليمي.

المرتبة العلمية الحالية: بروفسور منذ عام 1997.

ثانياً: الشهادات:

بكالوريوس إعلام 1981.

دبلوم عالي إعلام 1985

ماجستير إعلام 1986 .

دكتوراه إعلام 1990 .

ثالثاً: جانب من السيرة العلمية والوظيفية:

– مؤسس وعميد كلية الإعلام – جامعة بغداد منذ تأسيسها عام 2002.

-مؤسس وعميد كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط – الأردن منذ تأسيسها وحتى بداية العام الدراسي 2010 -2011

-نائب رئيس الجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا للشؤون العلمية والإدارية.

-نائب رئيس الجامعة العربية للشؤون العلمية والإدارية.

مستشار مجلس الأمناء في جامعة المأمون للعلوم والتكنولوجيا.

عميد كلية الأعلام والصحافة في الجامعة الحرة. لاهاي هولندا

رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب سابقاً.

رئيس تحرير جريدة الإعلام

رئيس تحرير جريدة الأنبار

مؤسس جريدة ميديا الشرق الأوسط ورئيس تحريرها.

مؤسس المجلة الأردنية للإعلام.

مدير تحرير المجلة العلمية للمجمع العلمي العراقي.

عضو الهيئة الاستشارية في وزارة الثقافة والإعلام المشرفة على تخطيط البرامج الإذاعية والتلفزيونية في العراق.

عضو الهيئة الاستشارية في مجلة وزارة الثقافة والإعلام العراقية قبل الاحتلال

خبير ومحاضر الشؤون الإعلامية وادارة الازمات ومشرف ومناقش للرسائل والبحوث في جامعة البكر للدراسات العليا. (كلية الدفاع الوطني، كلية الحرب، كلية القيادة ،كلية اركان الحرس الجمهوري)

خبير ومدرب ومحاضر في عدد من المعاهد والمراكز العلمية والبحثية في الوزارات العراقية. (وزارة النفط، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، معهد التطوير الأمني

خبير تدريب إعلامي ومنظم دورات في الإعلام وادارة الازمات والعلاقات العامة وادارة الازمات والاتصال في معهد التدريب النفطي العربي التابع لمنظمة أوابك وقد نظم دورات عديدة خلال السنوات الأخيرة.

محاضر في العلاقات العامة وادارة الازمات ومهارات الاتصال في كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين

مستشار إعلامي وخبير في منظمة طلبة وشباب عدم الانحياز ومشرف على مطبوعاتهم الإعلامية.

خبير ومستشار إعلامي في المجمع العلمي العراقي.

مدرب اساسي في ادارة الازمات في عدد من المؤسسات التدريبية العربية

مدرب اساسي في ادارة الازمات في المؤسسات التدريبية الاعلامية العراقية

كاتب ومحلل سياسي في الصحافة والإذاعات والقنوات التلفزيونية العراقية.

إعلامي له حضوره الواسع في القنوات الدولية العربية والأجنبية مثل: قناة الجزيرة وأبو ظبي، دبي ودبي الاقتصادية، قناة العربية منذ انطلاقتها ،MBC،LBC،النيل،ANN،قناة خليفة وعدد من القنوات الفرنسية والألمانية والروسية والتركية والقبرصية واساهي اليابانية وشبكة الحرة الامريكية والشرقية وبغداد وغيرها كثير.

رابعاً: التدريس:

1- درس عديد من المساقات العلمية في مرحلة الدكتوراه منها:

الإعلام الدولي.

الإعلام العربي والدولي.

الصحافة الدولية المعاصرة.

الأخبار في الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الدولية.

أثر تكنولوجيا الاتصال على العلاقات العامة.

الدعاية الدولية.

الحرب النفسية.

2- الماجستير:

الأخلاقيات الإعلامية.

حلقة متقدمة في نظريات الاتصال

قضايا معاصرة في الاعلام

الإعلام العربي والدولي

كتابة متقدمة للعلاقات العامة

تخطيط العلاقات العامة.

الدعاية الدولية.

الصحافة المعاصرة.

الصحافة الدولية

العلاقات العامة في المؤسسات.

صناعة الأخبار في الإذاعة والتلفزيون.

الصحافة الالكترونية.

الاتصال التنموي.

تطبيقات في العلاقات العامة

3- البكالوريوس:

مهارات الاتصال.

الحرب النفسية.

الرأي العام.

الحملات الإعلامية.

الإعلان والحملات الإعلانية.

فن التحرير الإعلامي المعاصر.

العلاقات العامة – المبادئ والأسس

مبادئ وأسس الإعلان.

تصميم الإعلانات الحديثة

الإعلام العربي

الصحافة العربية والدولية

نظريات الاتصال

الاعلام الدولي

الاتصال الدولي

خامساً: الإشراف على الدراسات العليا:

أ- حصل على جائزة الدولة العراقية للتميز في الإشراف على أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير والدبلوم العالي على جميع الجامعات العراقية

ب- أشرف على عدد كبير من الرسائل والاطاريح العلمية الأكاديمية (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي )منها:

1- رسائل دبلوم عالي في الإعلام – في جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا وكلية القيادة وكلية الحرب وكلية الدفاع الوطني وكلية الاركان.

2- عشرات رسائل الماجستير في الإعلام – جامعة بغداد – الجامعة المستنصرية_ جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا والبترا وجامعات أخرى.

3- عشرات ألاطاريح في الدكتوراه في الإعلام – جامعة بغداد – الجامعة المستنصرية وجامعات لبنانية ومصرية واماراتية وغيرها.

-أسهم في مناقشة مئات أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير والدبلوم العالي في جميع الفنون ألإعلامية إضافة إلى عشرات أخرى جمعت بين الإعلام والعلوم الأخرى.

سادساً: الأنشطة العلمية الأخرى:

-له أكثر من ثمانين بحثاً علمياً إعلامياً نشر اغلبها في المجلات العلمية والأكاديمية؛ وكذلك في بعض المجلات، ونشرت له مئات الدراسات والمقالات في الصحف والمجلات العراقية والعربية.

– ألف كتاب عن الإعلام في العالم الثالث وتم ترجمته إلى اللغة الإنكليزية من قِبل منظمة ناسيو للمشاركة في مؤتمر تحت نفس العنوان في ماليزيا عام 2000

– كُلِّف بإعداد كتاب عن مهارات الاتصال ليدرس لطلبة الدراسات العليا في جامعة النهرين.

– كُلف مع بعضا لزملاء بتأليف عدد من الكتب الإعلامية في الإعلان والرأي العام والعلاقات العامة.

– ترأس العديد من المؤتمرات والحوارات والندوات التي نظمت من قِبل الجامعات العراقية والوزارات؛ إضافة إلى مؤتمرين وندوتين نُظمت بإشرافه في كلية الإعلام.

– شارك في عدد كبير من المؤتمرات والندوات والحلقات الحوارية داخل العراق وخارجه منها في الولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا وعمان وتركيا والقاهرة والسعودية وقطر والبحرين والمغرب وتونس ودمشق ولبنان والجزائر.

– شارك في المؤتمر الإعلامي الأول الذي نظمته هيئة الإعلام المرئي والمسموع في العاصمة الأردنية عمان في شهر آب 2010.

– شارك في مؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس نظم من قبل أكاديمية الفكر الجماهيري نهاية تشرين ثاني 2010.

– شارك في منتديات شبكة الجزيرة شباط 2013

– شارك ببحث علمي في مؤتمري الاعلام في كلية الاعلام جامعة اليرموك 2011 و2019

– شارك ببحث علمي في مؤتمر الاعلام في كلية الاعلام جامعة البترا 2011

– شارك ببحث علمي في مؤتمر المركز المغربي متعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية والدولية في المغرب 2013

– شارك ببحث علمي في مؤتمر الاعلام الجديد في جامعة بسكرا في الجزائر تشرين ثاني 2014

-شارك ببحث علمي في مؤتمر الملتقى الأول للرابطة العربية لعلوم الاتصال في بيروت/ لبنان كانون الاول 2014

— شارك ببحث علمي في مؤتمر الاعلام الديني في جامعة عبد الحميد في مستغانم في الجزائر مايس 2015

– شارك في المؤتمر الاعلامي للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات في استنبول تموز 2015

-شارك ببحث علمي في مؤتمر جامعة نزوى في عمان اذار 2016

– شارك ببحث علمي في مؤتمر في الجامعة الاردنية تشرين ثاني 2016

-شارك ببحث علمي في مؤتمر جامعة مستغانم الجزائر كانون اول 2016

-شارك ببحوث علمية وادار جلسات في عدد كبير من المؤتمرات العلمية خلال

السنوات 2017،2018،2019 في القاهرة وبيروت وقطر ومسقط ونزوى وتركيا وتونس والجزائر والبحرين وفي الجامعات الاردنية.

عضوية المجلات العلمية الدولية المحكمة

اولا- عضو هيئة تحرير المجلة الدولية (لندن(

DEVELOPED SOCIAL RESEARCH”(JDSR),

ثانيا- عضو هيئة تحرير مجلة الاتصال والتنمية الصادرة في بيروت

ثالثا- عضو هيئة تحرير مجلة الآداب والعلوم الصادرة في الجزائر.

رابعا- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة الدارسات الإعلامية والاجتماعية للأبحاث التخصصية في ماليزيا

خامسا: عضوا في الهيئة الاستشارية العلمية لمجلة الشرق الاوسط لبحوث الاتصال والاعلام

سادسا: نائب رئيس تحرير المجلة الدولية لعلوم الاتصال المحكمة التي تصدر من المانيا

سابعا:عضو اللجنة العلمية لمجلة الجامعة الاهلية في البحرين

ثامنا: عضو اللجنة العلمية في مجلة علوم الطفل والاعلام الصادرة عن المؤسسة العربيةAIESA

تاسعا:عضو اللجنة العليا لمؤسسة القدرات الخاصة في جمهورية مصر العربية

عاشرا :عضو في اللجان العلمية للمؤتمرات العلمية

احد عشر: محكم ومقيم للكتب والبحوث العلمية لعدد كبير من المجلات الجامعية المحكمة في الوطن العربي وخارجه

الكـتـــب:

صدر له أكثر من تسعين كتاب علمي منها:

1-مدخل في الإعلام والعلاقات العامة 1998

2 – مهارات الاتصال / جامعة النهرين (جامعة صدام سابقا) 1999

3-الإعلام في العالم الثالث للمشاركة في مؤتمر تحت نفس العنوان في ماليزيا عام2000 وتم ترجمته إلى اللغة الإنكليزية من قِبل منظمة ناسيو

4-الإعلام والعولمة 2004. مكتبة الرائد العلمية الاردن عمان

5-تطور أساليب الدعاية والإعلامي الصهيوني 2004. مكتبة الرائد العلمية الاردن عمان

6-إشكاليات الاتصال في العالم الثالث 2004. مكتبة الرائد العلمية الاردن عمان

7-الإعلام السري – والعلني للأحزاب السياسية 2004. مكتبة الرائد العلمية الاردن عمان

8-العلاقات العامة في التطبيق 2005 دار جرير الاردن عمان

9-عولمة التلفزيون 2005 دار جرير الاردن عمان

10-العلاقات العامة والعولمة 2005 دار جرير الاردن عمان

11-الدعاية والإرهاب 2010 دار جرير الاردن عمان

12-الإعلام وإشكالية التخطيط والممارسة 2010 دار جرير الاردن عمان

13-فن التحرير الإعلامي المعاصر 2010 دار جرير الاردن عمان

14-العلاقات العامة والهندسة البشرية 2011 دار وائل الاردن عمان

15-الإعلام الجديد والصحافة الالكترونية 2011 دار وائل الاردن عمان

16-العلاقات العامة رؤية معاصره 2011 دار وائل الاردن عمان

17-مدخل إلى علوم الاتصال والإعلام 2011 دار الثقافة الاردن عمان

18-الصحافة الالكترونية والثورة الرقمية2011 دار الثقافة الاردن عمان

19-مدخل إلى العلاقات العامة2011 دار الثقافة الاردن عمان

20-الإعلام الدولي في القرن الحادي والعشرين2011 دار المسيرة الاردن عمان

21-الإعلام العربي 2011 دار المسيرة الاردن عمان

22-قضايا إعلامية معاصرة 2011 دار المسيرة الاردن عمان

23-الصحافة العالمية

2011 دار المسيرة الاردن عمان

24-الإعلام والتنمية 2012 دار المسيرة الاردن عمان

25-الإعلام التربوي 2011 دار المسيرة الاردن عمان

26-مدخل إلى وسائل الإعلام الجديد2012 دار المسيرة الاردن عمان

27-التخطيط الإعلامي 2012 دار المسيرة الاردن عمان

28-الإعلام وإدارة الأزمات 2012 دار المسيرة الاردن عمان

29-الإعلام الاسلامي2013 دار المسيرة الاردن عمان

30-الإعلام وتكنولوجيا المعلومات الرقمية 2015 دار اليازوري الاردن عمان

31-وسائل الإعلام والطفل 2012 دار المسيرة الاردن عمان

32-الدعاية والرأي العام 2012 دار المسيرة الاردن عمان

33-الخبر في وسائل الإعلام 2012 دار المسيرة الاردن عمان

34-التحرير الصحفي دار المسيرة الاردن عمان 2012

35-العلاقات العامة في التطبيق 2013. دار جرير ا لاردن عمان

36-عولمة التلفزيون 2013. دار جرير الاردن عمان

37-العلاقات العامة والعولمة 2013.دار جرير ا لاردن عمان

38-الصحافة الاستقصائية 2015 دار اليازوري الاردن عمان

39-الدعاية والشائعات والراي العام 2015 دار اليازوري الاردن عمان

40-افاق الاعلام في القرن الحادي والعشرين 2015 دار اليازوري الاردن عمان

41-الاعلام المتخصص 2015 دار اليازوري الاردن عمان

42-الاعلان في القرن الحادي والعشرين 2015 دار اليازوري الاردن عمان

43-العلاقات العامة في المجال الدولي 2015 دار اليازوري الاردن عمان

44-العلاقات العامة وادارة الازمات 2015 دار اليازوري الاردن عمان

45-الإعلام في ظل التطورات العالمية 2015 دار اليازوري الاردن عمان

46-علوم الاتصال في القرن الحادي والعشرين 2015 دار اليازوري الاردن عمان

47-دراسات وبحوث في الاعلام 2015 دار اليازوري الاردن عمان

48-اخلاقيات الاعلام في القرن الحادي والعشرين 2015 دار اليازوري الاردن عمان

49-نظريات الاتصال في القرن الحادي والعشرين 2015 دار اليازوري الاردن عمان

50-صناعة الإعلام العالمي المعاصر 2015 دار اليازوري الاردن عمان

51-الاعلام والمعلوماتية 2015 دار اليازوري الاردن عمان

52- نظريات الاتصال في القرن الحادي والعشرين 2016.دار اليازوري الاردن عمان

53- الإعلام في ظل التطورات العالمية2016 دار اليازوري الاردن عمان

54- الدعاية في القرن الحادي والعشرين 2018 دار الابتكار عمان الأردن

-55 الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي 2018 دار الابتكار عمان الأردن

56- العلاقات العامة في المؤسسات والشركات 2018 دار الابتكار عمان الأردن

57- العلاقات العامة بين الفن والابداع2018 دار الابتكار عمان الأردن

58- الحرب النفسية 2019 دار الابتكار عمان الأردن

59- صحافة المواطن 2019 دار الابتكار عمان الأردن

60- التلفزيون والمستقبل 2019 دار الابتكار عمان الأردن

61- الاعلام الرقمي 2019 دار الابتكار عمان الأردن

62- نظريات العلاقات العامة ، 2020، دار الابتكار عمان الأردن

63-الاعلام السحابي2020 ، دار الابتكار عمان الأردن

وهناك سبعة كتب في المطبعة الان :

آخر البحوث العلمية:

1- تعشيق العلاقة بين كليات الإعلام والمؤسسات الإعلامية. نشر في مجلة كلية بغداد للعلوم العدد(21 ) تشرين ثاني 2009 .

2- تكنولوجيا الاتصال وأثرها على الصحافة نشر في المجلة العراقية للمعلومات في المجلد 11 لسنة2010.

3- استراتيجية المواجهة الإعلامية نشر في مجلة كلية الإعلام جامعة بغداد.

4- القيادة الإدارية للمؤسسات الإعلامية. نشر في مجلة كلية بغداد للعلوم.

5- العوائق التي تحد من حرية الإعلاميين المهنية تموز 2010 (المؤتمر الإعلامي الأول لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في الأردن (

6- الفيس بوك وأحداث تونس ومصر (نشر في مجلة الاتصال والتنمية2012 (

7- أخلاقيات الإعلام في القرن 21-نشر في الإصدار الخاص بالمؤتمر الأول لقسم الصحافة والإعلام في جامعة البترا 2013

8- نظرية الاستخدامات والاشباعات رؤية معاصرة نشر في مجلة الاتصال والتنمية العدد 13 نيسان 2015

9- استخدامات الشباب الجامعي الأردني لمواقع التواصل الاجتماعي واشباعاتها ،مؤتمر الاعلام الجديد في جامعة بسكرة في الجزائر تشرين ثاني 2014

10-إشكاليات بحوث الإعلام في الأردن (دراسة تحليلية) الملتقى الأول للرابطة العربية لعلوم الاتصال بيروت/ لبنان كانون الاول 2014

11- دور التلفزيون في التوعية الصحية /دراسة تحليلية /المؤتمر الأول للإعلام الصحي من2 الى5 آذار 2015 في عمان

12- دور الانترنيت في تشكيل الوعي السياسي للطلبة الجامعيين في العراق في المجلة العلمية لجامعة حضرموت 2014

13- عوائق تطوير الإعلام في العالم الثالث نشر في المجلة العلمية لجامعة ذمار 2014

14- حرية الإعلام واشكالياتها رؤية معاصرة منشور في مجلة الاتصال والتنمية العدد 12 كانون اول 2014

15-الإعلام الديني في مواجهة فوبيا الإسلام /مقدم إلى الملتقى الدولي الأول حول الإعلام الديني /جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم يومي 19 /20/ماي /2015م

16-الأغاني المتلفزة وأثارها المختلفة على الشباب /مجلة الإذاعات العربية العدد1 /2015

17-مستقبل تدريس الإعلام والمستشفى التعليمي الإعلامي /مجلة الإذاعات العربية العدد4 /2014

18-دور شبكات التواصل الاجتماعي في أنشطة العلاقات العامة في العالم الثالث مجلة الباحث الإعلامي أعداد 2015

19-استخدامات طلبة الإعلام في الجامعات الأردنية الخاصة للقنوات الفضائية الأجنبية والاشباعات المتحققة منها/مقبول للنشر في مجلة الاتصال والتنمية أعداد 2015

20-استخدامات اقسام العلاقات العامة في الجامعات الاردنية للأنترنيت والاشباعات المتحققة منها.

21- تكنولوجيا الاتصال وأثرها على الصحافة نشر في مجلة الاتصال والتنمية في 2013

22- استخدامات طلبة التوجيهي في الاردن لتطبيق الواتس اب والاشباعات القيمية المتحققه منه في التواصل الاجتماعي بحث مقدم الى مؤتمر جامعة مستغانم كانون الاول 2016

23- بحث بعنوان آراء تدريسي الاعلام في مناهج الدراسات العليا في الاعلام في الاردن قدم لمؤتمر الرابطة العربية للاتصال الذي عقد في الجامعة الاردنية تشرين الثاني 2016

24- بحث بعنوان استخدام تكنولوجيا الاتصال الرقمية في تدريس الإعلام من وجهة نظر أساتذة الإعلام في الجامعات الأردنية قدم الى مؤتمر كلية الاعلام جامعة البترا كانون الاول 2016

25- بحث بعنوان استخدامات طلبة الماجستير في الإعلام للمناهج التعليمية والإشباعات المتحققة لهم منها:دراسة تقويمية من وجهة نظر طلبة الماجستير في الإعلام في جامعات اليرموك والبترا والشرق الأوسط مقدم ايضا الى مؤتمر كلية الاعلام جامعة البترا كانون الاول 2016

26- بحث بعنوان استخدام تكنلوجيا الاتصال الرقمية في تدريس اللغات المختلفة من وجهة نظر اساتذة اللغات في الجامعات الاردنية مقدم الى المؤتمر الاول عن اللغة والتعليم/ كلية الاداب جامعة بن زهر في المغرب

ايار 2017

27- بحث بعنوان دور العلاقات العامة في تحقيق الرضا الوظيفي للهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية(دراسة تحليلية منشور في العدد الرابع كانون ثاني 2017 في مجلة العلوم الاعلامية والاجتماعية التخصصية في ماليزيا

28- بحث بعنوان القيم في مجلات الاطفال الاردنية دراسة في تحليل المضمون سينشر في العدد الرابع كانون الاول 2017

29- تطبيقات الاعلام الجديد في تعليم الاعلام في الجامعات الاردنية من وجهة نظر اساتذة الاعلام

المؤتمر الاول لقسم الاعلام في كلية الاداب جامعة بيروت العربية اذار 2017

30- دوافع استخدام طلبة الجامعات الأردنية لمواقع التواصل الاجتماعي واشباعاتها

( فيس بوك وتويتر) ( دراسة على طلبة الجامعة الأردنية وجامعة البترا أنموذجاً )مقدم الى المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان المجتمع العربي وشبكات التواصل الاجتماعي في عالم متغير

31 أكتوبر – 2 نوفمبر 2017قسم الإعلام – كلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان

31- اراء طلبة الجامعات الأردنية نحو وجود الرقابة على استخداماتهم لشبكات التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك على حرية التعبير مقدم لمؤتمر كلية الاعلام جامعة القاهرة تموز 2017

32- اتجاهات مدرسي اللغات الاجنبية في الجامعات الاردنية حول توظيف تكنلوجيا المعلومات والاتصال الحديثة في تعليم اللغات بحث مقدم من الاستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي. دراسة ميدانية

6th International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility19-21, December 2017 Muscat, Sultanate of Oman

33-اخلاقيات الاعلان التلفزيوني مجلة اتحاد الاذاعات العربية العدد 4 2016

34- وجهة نظر الاعلامين في الاردن نحو توظيف وسائل الاعلام في مكافحة الارهاب دراسة تحليلية بحث مقدم الى المؤتمر الدولي لكلية الصحافة والاعلام/ جامعة الزرقاء ايار 2017

35-تاثير النظرية الحوارية على اخلاقيات ممارسة العلاقات العامة بحث تأصيلي تنظيري مقدم

الى المؤتمر الدولي لكلية الصحافة والاعلام/ جامعة الزرقاء ايار 2017

36-واقع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مجال العلاقات العامة في المؤسسات الاردنية الحكومية 37-بحث قدم الى المؤتمر الاعلامي الدولي جامعة جدارا نيسان 2017

38-بحث مقدم الى مؤتمر كلية الاعلام القاهرة تموز 2017

39-بحث مقدم الى مؤتمر اليونسكو جنوب افريقيا تشرين اول 2017

40-بحث مقدم الى مؤتمر اليونسكو عمان مسقط تشرين ثاني 2017

41-بحث مقدم الى مؤتمر قسم الاعلام جامعة قابوس تشرين ثاني 2017

42-بحثان مقدمان الى مؤتمر كلية الاعلام جامعة اليرموك تشرين ثاني 2017

43-عشرون دورة عربية تدريبية في الاعلام والعلاقات العامة 2017

44-بحث بتكليف من مركز الجزيرة للدراسات الاعلامية بعنوان إشكاليات الأخبار المفبركة وتأثيرها في تشكيل الرأي العام نشر على موقع المركز في تموز 2018

45-مجموعة من البحوث التي سأشارك بها في مؤتمرات في القاهرة شهر كانون الأول القادم وبيروت في تشرين الثاني2018 إضافة الى مؤتمر الجامعة الخليجية في البحرين الذي عقد في المنامة نهاية شهر تشرين الأول 2018

46- ورقة عمل بطلب من اتحاد الإذاعات العربية في تونس عن الترويج والتسويق للبرامج التلفزيونية قدمتها في العاشر من تشرين الأول 2018

47- Issues of professional standards in future visual news(Future reading)

نشر في عدد باللغة الانكليزية 2020من مجلة علوم الإنسان والمجتمع

,48- نشرت مجموعة بحوث باللغتين العربية والانكليزية في مجلة الدارسات الإعلامية والاجتماعية للأبحاث التخصصية www.siats.co.uk/jmss

49-هناك خمسة بحوث تمت الموافقة عليها وستنشر قريبا في عدد من المجلات العلمية المحكمة

50- هناك عدد من البحوث قيد الانجاز

هاتف جوال 00962797330345

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