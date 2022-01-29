الاتحاد الوطني يكشف أسباب اصرار الديمقراطي على ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، عن أسباب اصرار الحزب الديمقراطي على اختيار هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال عضو الاتحاد الوطني غياث السورجي، في حديث إن “اصرار الحزب الديمقراطي على اختيار هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية العراقية يعود لثلاثة اسباب”.

وأضاف السورجي، أن “السبب الاول يكمن بان الحزب الديمقراطي يريد ان ينتقم من بغداد، بعد إقالته لزيباري سابقاً من قبل اعضاء مجلس النواب الذين كان اغلبهم من التيار الصدري وتحالف السنة”.

وأشار إلى أن “السبب الثاني يعود إلى مساعه للانتقام من الاتحاد الوطني بعد فوز برهم صالح على حساب مرشحهم فؤاد حسين، عام 2018”.

وختم حديثه بالقول إن “السبب الثالث هو شخصي باعتبار ان هوشيار زيباري، هو خال رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني”.

وفتح مجلس النواب باب الترشيح يم الاثنين لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يجري انتخاب أحد المرشحين خلال مدة أقصاها 8 شباط المقبل.

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