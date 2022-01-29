الصحة: وصلنا إلى ذروة التفشي وإمكانياتنا محدودة بتشخيص «أوميكرون»

بغداد: شذى الجنابي

العمارة: سعد حسن

كشفت وزارة الصحة عن وصول البلاد إلى ذروة التفشي بالموجة الرابعة لكورونا، فيما أعلنت أنَّ إمكانياتها محدودة لتشخيص المتحور أوميكرون.

وأظهر الموقف الوبائي ليوم أمس تسجيل 8545 إصابة جديدة بالوباء، مقابل تماثل 4559 مصاباً للشفاء، و17 حالة وفاة.

وقال مدير دائرة الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي : إنَّ “ارتفاع أعداد الإصابات إلى أكثر من 8 آلاف يومياً يمثل ذروة الموجة الرابعة”.

وأضاف أنَّ “سلالة أوميكرون تعد من أخف سلالات كورونا ولكنها الأكثر انتشاراً، حيث تتركز الأعراض في خلايا القصبات الهوائية للمريض أي الجهاز التنفسي العلوي، وهذا ما أثبتته البحوث العلمية عالمياً منذ بداية ظهوره، ولكن هناك حالات قد تتطور وتصيب الجهاز التنفسي السفلي أو الرئتين بحسب مناعة المريض”.

وأوضح الحلفي أنَّ “الفحص بالمسحة للكشف عن نوع السلالة سواء كانت دلتا أو أوميكرون يكون من خلال التتبع الجيني، ولكن لا يمكن إجراء هذا الفحص لكل شخص لأنَّ العملية تستغرق بين 7 – 10 أيام وعلى شكل مراحل”.

وأكد أنَّ “معرفة نوع المتحورات غير مهم لأنَّ العلاج والإجراءات الوقائية نفسها ولا تختلف بين متحور وآخر”، لافتاً إلى “إمكانية أخذ 96 عينة بين مدة وأخرى لكشف المتحور الجديد، وهذه هي إمكانية الأجهزة في المختبرات المركزية الخاصة بتصنيف الفيروس، حيث يتم من خلالها معرفة نسب الإصابات بأوميكرون”.

وبين أنَّ “اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة، إلا من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية من وضع الكمامات والتهوية المنتظمة للقاعات المغلقة والتباعد الاجتماعي”.

وبعد تزايد نسب الإصابات بفيروس كورونا في ميسان، قال مدير عام دائرة الصحة الدكتور علي محمود العلاق : إنه “تم تأهيل ردهات العزل ورفد المختبر بجميع المستلزمات ليعمل على مدار الساعة، إلى جانب توفير الأوكسجين للراقدين”.

تحرير: علي موفق

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط