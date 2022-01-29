“القيسي”.. المشتبه بتورطه في قصف مطار بغداد بقبضة قوات الأمن

أفاد مصدران أمنيان بأن السلطات العراقية اعتقلت مساء يوم السبت مشتبها بتورطه في قصف مطار بغداد الدولي.

وقال أحد المصدرين إن السلطات الأمنية اعتقلت أحد المشتبهين في تورطهم بالمشاركة في قصف مطار بغداد مؤخرا.

وأضاف أنه جرى اعتقاله في سيطرة السرحة شمالي ديالى، مشيرا إلى أنه حاليا لدى استخبارات العظيم للتحقيق معه.

وقال المصدر الأمني الآخر إن المعتقل يدعى أكرم القيسي وهو من مواليد 1984 ويسكن قضاء أبو غريب.

وتعرض مطار بغداد الدولي، صباح أمس الجمعة، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل، وفقا لمصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة شفق نيوز.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني تفاصيل الأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى توصلها لخيوط تقود للتوصل إلى منفذي الهجوم.

وقالت الخلية في بيان، إن “عصابات اللادولة الإرهابية اقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد”.

ووفقا للبيان فإن تلك الصواريخ “سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط