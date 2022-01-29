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بنك عراقي يفرج عن أرصدة إيرانية مجمدة

أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، يوم السبت أن بنك التجارة العراقي TBI، أفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لديه.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية، أن هذا الإجراء جاء بناء على الرسالة التي بعثها رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، إلى عدد من مساعدي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، والجهاد الزراعي، حول الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.

وأوضحت أن “مسؤولة مكتب الصناعات الغذائية والدوائية بوزارة الصناعة هما الوندي، بعثت برسالة إلى اتحاد الصناعات الغذائية والدوائية والصحية في البلاد، لتقديم لوائح بالمواد المقترحة للاستيراد بشكل فوري، بناءً على إفراج بنك التجارة العراقي TBI عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لديه”.

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