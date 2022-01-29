حسن ناظم: حرصنا على المشاركة بجميع دور نشر وزارة الثقافة

القاهرة: إسراء خليفة

قالَ وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم: إن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تعد مميزة خاصة بعد جائحة كورونا.

وأضافَ ناظم في حديث ، خلال افتتاح الوفد جناح العراق، “حرصنا على المشاركة بجميع دور النشر التابعة للوزارة، بعد خطة ستراتيجية لزيادة إصداراتنا شكلاً ومضموناً، من حيث الأغلفة ونوعية الورق والخط والحرف وغيرها، وانعكس على ذلك إنتاج الكتب المهمة”.

وحضرَ افتتاح جناح العراق بالإضافة للوزير، سفير العراق في مصر ومندوبه الدائم في الجامعة العربية أحمد نايف الدليمي، ورئيس تحرير صحيفة “الصباح” الشاعر أحمد عبد الحسين.

وتستمر الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حتى السابع من شباط المقبل تحت شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل”، بمشاركة 1063 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً وتوكيلاً من 51 دولة، بـ879 جناحاً، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

وتشهدُ الدورة الحالية زيارة 91 ألف شخص في اليوم الأول، مع إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ”موسوعة مصر القديمة” لعالم الآثار الشهير الراحل سليم حسن، مع استخدام الذكاء الصناعي لأول مرة في تاريخ المعرض بظهور شخصية الأديب يحيى حقي “شخصية الدورة الحالية” بتقنية الهولوغرام في عرض تفاعلي للجمهور، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف “شخصية الدورة الحالية” مجسمة افتراضياً، مع استحداث جائزة أفضل ناشر عربي، بالإضافة لبرنامج يهدف لدفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر،إلى جانب إتاحة البيع Online.

وقالَ مدير عام الشؤون الثقافية عارف الساعدي : إن “المشاركة تأتي عبر الدور التابعة للوزارة كحضور عراقي عربي مهم”.

وأضاف الساعدي، “لسنا هنا لعرض الكتاب العراقي فقط، بل لعقد عدد من الاتفاقيات وعقد توأمة بين المؤسسات العراقية والمصرية لنشر الكتاب العراقي”.

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة الشاعر أحمد عبد الحسين: إن “الإقبال على الكتاب العراقي كبير جداً سواء في جناح وزارة الثقافة، أو في دور النشر الخاصة”، مضيفاً أن “الكتاب العراقي بات ذا حيز واسع للغاية كونه متميزاً من ناحية التأليف والطباعة والتصميم”.

وتابع عبد الحسين، “في السابق، كانت عقدة الكاتب العراقي هي توزيع كتابه، لكن الآن بدأت هذه العقدة بالتفكك من خلال هذه المشاركات المهمة، وبالفعل فأن للعراق حضوراً مميزاً في الآونة الأخيرة في جميع المعارض الدولية”.

من جهته، أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج، أن المنصة الرقمية للمعرض سجلت قرابة 44.5 مليون زيارة من مختلف دول العالم في اليوم الأول، من مصر، السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، الإمارات، الكويت، انجلترا، ألمانيا، قطر، الأردن، عُمان، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين 300 ألف، وبلغت الجولات الافتراضية 3247 جولة، ووصل عدد التذاكر للمنصة إلى قرابة 40 ألف تذكرة، وبلغ عدد المشاهدات الافتراضية لكتب المعرض 26.5 ألف مشاهدة .

تحرير: علي عبد الخالق

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