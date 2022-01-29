ذي قار.. عائلة تترك طفلها الرضيع في المستشفى وتغادر إلى جهة مجهولة

أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، بأن المحافظة سجلت حوادث امنية، منها اصابة شاب بجروح بليغة أمام منزله.

وأبلغ المصدر ان “شابا في العشرينات من عمره أصيب بجروح بليغة امام منزله نتيجة تلقيه عدة طعنات سكين حادة في (صدره وبطنه) بمشاجرة طاحنة مع مجهولين أمام باب منزله بمنطقة حي اريدو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة”، لافتا إلى أن “الجناة لاذو بالفرار”.

واضاف، كما ان “عائلة اقدمت على ترك طفلة حديثة الولادة في مستشفى بنت الهدى في غرفة الخدج داخل المستشفى وغادرت إلى جهة مجهولة المصدر، حيث فتحت القوات الامنية تحقيقاً موسعا بالحادث لمعرفة سبب ترك الطفلة”.

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