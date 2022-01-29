سيارة الملك فيصل الاول بمزاد علني في امريكا



ذكر موقع “كار كووبس” الامريكي المتخصص بالسيارات، يوم السبت، أن متحفاً في مدينة بانديانابوليس بولاية ولاية إنديانا الأمريكية، سيعرض للبيع في مزاد علني سيارة قديمة تعود لملك العراق فيصل الاول.

وجاء في تقرير للموقع، أن “متحف انديانابوليس سبيدواي للسيارات” سيواصل عرض سيارات “يستحوذ عليها” للبيع في مزادات علنية، وسيطرح سيارتي “مرسيدس بينز” يتوقع ان تحققا سعراً كبيراً.

ومن بين السيارتين المعروضتين، سيارة “مرسيدس بينز” موديل العام 1930 والتي لم يصنع منها سوى 117 سيارة بين عامي 1930 و1939، وهيكلها يحمل لوحة (بغداد – 83807)، كان قد طلبها الملك فيصل الاول، وجرى تجهيزها بأربعة أبواب، وسقف ثلاثي قابل للرفع، من جانب شركة “فول وروهربيك” الالمانية في برلين.

وأشار التقرير إلى أن السيارة ظلت لاحقاً تابعة للدولة العراقية في عهد كل من الملك غازي والملك فيصل الثاني، لكنها اصبحت من ملكية “مؤسسة انديانابوليس سبيدواي موتورز” في العام 1967، وجرى اكمال تجديدها خلال السبعينيات.

وشاركت السيارة العراقية الاصل منذ ذلك الوقت في مسيرات استعراضات للسيارات القديمة.

والسيارة سوداء اللون، وتم تجديد فرشها باللون الاحمر، ومحركها بسعة 7.7 ليترات، ولها ناقل حركة يدوي بثلاث سرعات.

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