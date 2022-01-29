سياسي لبناني : 400 داعشي فروا من الحسكة باتجاه العراق بتواطؤ أميركي

كشف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله، السبت ، عن وجود تواطؤ بين الأمريكيين والبريطانيين بتهريب 400 من سجناء داعش العراقيين الخطرين من سجن غويران السوري، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم داعش كورقة ضغط على سوريا والعراق.

وقال نصر الله في تصريح إن “المتابع لحادثة سجن غويران يشك بتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية بتسهيل هروب 400 سجين عراقي من داعش باتجاه العراق”.

واضاف ان “عملية هروب سجناء داعش هذه تأتي بعد زيارة وفد الأمريكيين البريطانيين قبل يوم واحد إلى سجن غوارين بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا”، مبينا ان “داعش مازلت تحتفظ بوتيرة المشاغبة كونها تخدم المصلحة الامريكية بشكل كبيرة بالتالي لايمكن استبعاد الدور الأمريكي في عملية هروب سجناء غويران”.

ولفت نصر الله الى ان “أصابع الاتهام تتجه إلى واشنطن بتسهيل عملية الهروب ومعظم السجناء من القادة البارزين في تنظيم داعش ويضم آلاف المقاتلين من 40 جنسية عربية واجنبية”. انتهى / 25 ح

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