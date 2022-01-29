عدد قياسي من الطلاب يتقدمون للحصول على “القرار المبكر” بجامعة كارنيجي ميلون في قطر

أعلنت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن قبول 27 طالبًا في مرحلة “القرار المبكر” بزيادة 25% عن العام الماضي وذلك بعد أن تقدم عدد قياسي من طلاب المرحلة الثانوية للالتحاق بالجامعة.

وأشاد الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بروح المنافسة بين الطلاب المتقدمين هذا العام، قائلاً: “شهدنا منافسة قوية بزيادة 25% في أعداد الطلبات ضمن إجراء “القرار المبكر” هذا العام. وإنه ليسعدني أن أرحب بالطلاب الجدد الذين سيشكلون أول أعضاء دفعة خريجي عام 2026، وهم مجموعة من الشباب أستطيع وصفهم بجدارة بأنهم يتمتعون بمواهب استثنائية وحماس متدفق”.

تستقبل جامعة كارنيجي ميلون في قطر طلبات الالتحاق ضمن عملية “القرار المبكر” قبل ثلاثة أشهر من الموعد النهائي المعتاد للقبول وهو 1 فبراير من كل عام. ويُدعى الطلاب الذين سبق لهم حضور الورشة التي تقدمها الجامعة لطلاب المدارس الثانوية للمشاركة في مرحلة “القرار المبكر” إذا كانت جامعة كارنيجي ميلون في قطر هي خيارهم الأول للدراسة في المرحلة الجامعية. وقد تم إبلاغ الطلاب المقبولين قبيل عطلة الشتاء.

وشملت عملية “القرار المبكر” لهذا العام 27 طالباً من إجمالي 20 مدرسة ثانوية، منها أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة درم الدوحة للبنات، ومدرسة قطر-فنلندا الدولية.

وتقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر أربعة برامج جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.

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نبذة عن جامعة كارنيجي ميلون في قطر:

على مدار أكثر من قرن، شجعت جامعة كارنيجي ميلون الأشخاص الطموحين والفضوليين على الابتكار والتخيل لتقديم الأفضل. وتُعد كارنيجي ميلون جامعة دولية من بين الأعلى تصنيفاً، وتتميز ببرامجها التعليمية التي تشجع على الإبداع والتعاون عبر مختلف فروعها.

في العام 2004، بدأت الشراكة بين كارنيجي ميلون ومؤسسة قطر لتقديم مجموعة من البرامج المختارة التي تساهم في نمو وتطور دولة قطر على المدى الطويل. واليوم، تقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر برامج جامعية في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، كما تضم أكثر من 400 طالب ينتمون لـ 53 دولة مختلفة.

ويتابع خريجو جامعة كارنيجي ميلون في قطر مسارات مهنية متميزة، حيث يحتلون مراكز مرموقة في أهم الجهات والمنظمات داخل دولة قطر وحول العالم، فيما بادر عدد منهم إلى إطلاق مشاريعهم الريادية الخاصة. ويبلغ عدد خريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر أكثر من 1000 خريج، ضمن 14 دفعة لحينه.

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