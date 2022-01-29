مدير معهد التطوير النيابي يتسلم الجائزة العراقية للتواصل الرقمي 22

تسلم مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض، “الجائزة العراقية للتواصل الرقمي 22″ المقدمة من مجلس ادارة المسار الرقمي العراقي تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم البرامج الرامية إلى إحداث قواعد التسويق المجتمعي الفاعل للاستخدام الرقمي المحلي الرشيد.

واكد فياض في كلمته خلال المنتدى الوطني للتواصل الرقمي الذي اقامته مؤسسة المسار الرقمي على قاعة بغداد في نادي الصيد العراقي، بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار نوفل ابو رغيف ونخبة من الصحفيين الرواد والاكاديميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ايلاء معهد التطوير النيابي مسألة التحول الرقمي ومن بينه الإعلام الرقمي، اهمية كبرى لدعم التحولات التي تضع العراق ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال.

واشار فياض الى ان المعهد عازم على القيام بنشاطات متعددة للتثقيف بأهمية الإعلام الرقمي والتوصية بتشريع قانون يخص الاعلام الرقمي او تعديل القوانين النافذة حاليا لتشمل الاعلام الرقمي، معبراً عن استعداد المعهد للتعاون مع المنظمات والمؤسسات المختصة بالمجال الرقمي بهدف امتلاك ادوات التغيير وافادة اصحاب القرار من تلك التحولات بما يسهم في مواكبة التقدم الحاصل في العالم وينعكس ايجابا على العمل التشريعي.

وقدم فياض عقب منحه، الجائزة العراقية للتواصل الرقمي 22″ وشهادة تقديرية من المؤسسة شكره لابو رغيف والى الدكتور صفد الشمري رئيس مجلس ادارة المسار الرقمي العراقي، متمنياً النجاح الدائم والعمل المستمر للنهوض بواقع التحولات الرقمية في العراق.

كما تسلم مدير شعبة الاعلام في معهد التطوير النيابي بمجلس النواب علي سعد “الوسام العراقي للتواصل الرقمي”، المقدم من مجلس ادارة المسار الرقمي العراقي، تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم برامج المسار الرامية إلى إحداث قواعد التسويق المجتمعي الفاعل للاستخدام الرقمي المحلي الرشيد.

من ناحيته، شدد الشمري على اهمية الدور الكبير الذي يضطلع به معهد التطوير النيابي مع بدء الدورة الجديدة لمجلس النواب، في مجال تنمية المهارات الرقمية وتوفير الوعي وترسيخ القناعات بأهمية تنظيم المجال الرقمي العراقي بالتشريعات التي تعد ابرز معضلة تواجه السلطات التنفيذية والقضائية في مواجهة نتاجات العشوائية الرقمية.

وبين الشمري ان المنتدى الوطني للتواصل الرقمي يتضمن فعاليات متعددة، تهدف إلى احداث شراكات وطنية لتنظيم المجال الرقمي العراقي في المجالات الحيوية كلها.

وتضمن المنتدى إعلان مجموعة من الشراكات والتفاهمات مع مؤسسات حكومية ومجتمعية وخاصة ونخبوية.

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