مواطن بصري يحرق دراجته بسبب حجزها من الأمن ومصرع عامل بناء في ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإقدام مواطن من البصرة على إحراق دراجته النارية بسبب حجزها من قبل قوة أمنية.

وقال المصدر إن “مواطناً في محافظة البصرة أقدم على حرق دراجته النارية في إحدى تقاطعات المحافظة بعد أن قامت إحدى نقاط التفتيش بمحاسبته بسبب تجواله رغم منع سير الدراجات بعد الساعة 6 مساءً”.

وفي سياق منفصل، افاد مصدر محلي في ديالى بمصرع شاب نتيجة سقوطه من “سكلة” بناء في اطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “شابا عشريني لقي مصرعه بعد سقوطه من اعلى “سكلة” بناء في منطقة (سراجق) التابعة لناحية السلام 30 كم شمال شرق بعقوبة”.

وأضاف، ان “السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لكشف أسباب الحادث فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي”.

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