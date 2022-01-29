نائب حكومة الكاظمي تسببت بارتفاع نسبة الفقر 20 % في واسط

كشف النائب عن محافظة أواسط حسين علي مردان، السبت ، عن بلوغ نسبة الفقر في المحافظة 20 %، فيما أكد أن رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر.

وقال مردان في تصريح إن “نسبة الفقر في المحافظة تخطت 20 % وان معدلات الفقر في العراق تشهد ارتفاعا مستمرا”.

واضاف ان “الفقر والبطالة في المحافظة تخطت نسبة 20 %”، مبينا أن “القرارات الحكومية برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هي من أوصلت الشعب العراقي إلى الفقر”.

وكان النائب عن محافظة المثنى محمد رسول الرميثي، حذر في وقت سابق من تداعيات تفاقم أزمة الفقر في المحافظة التي بلغت مستويات قياسية. انتهى / 25 ح

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