Posted on by

نائب حكومة الكاظمي تسببت بارتفاع نسبة الفقر 20 % في واسط

كشف النائب عن محافظة أواسط حسين علي مردان، السبت ، عن بلوغ نسبة الفقر في المحافظة 20 %، فيما أكد أن رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر.
وقال مردان في تصريح  إن “نسبة الفقر في المحافظة تخطت 20 % وان معدلات الفقر في العراق تشهد ارتفاعا مستمرا”.
واضاف ان “الفقر والبطالة في المحافظة تخطت نسبة 20 %”، مبينا أن “القرارات الحكومية برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي هي من أوصلت الشعب العراقي إلى الفقر”.
وكان النائب عن محافظة المثنى محمد رسول الرميثي، حذر في وقت سابق من تداعيات تفاقم أزمة الفقر في المحافظة التي بلغت مستويات قياسية. انتهى / 25 ح

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close