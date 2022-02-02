أُفَّ مِن زمن سياسيه خَساسَه ……..

احمد صادق.

قال ابو العلاء المعري يصف فساد الساسة والحكام …….

يَسوسونَ الأنامَ بغيرِ عَقلٍ 1

وينفُذُ أمرُهُم فَيُقالُ ساسَهَ

فَأُفَّ مِن الحياةِ وأُفَّ مِنّي

ومِن زَمنٍ سياسَتُهُ خَساسَه. 2

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1-الأنام: الناس.

2-الخَساسَه: الحالة التي يكون فيها الشخص الخسيس، والخسيس هو الشخص التافه، الحقير، النذل، الوضيع، ناكر الجميل …….

ابو العلاء المعري: شاعر ومفكر من العصر العباسي. ولد في بلدة (أدلب) السورية عام 973 وتوفي عام 1057م. لقبه (رهين المحبسين) لأنه كان أعمى ……

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