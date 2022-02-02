السبك العددي المثير … في سورة الكوثر

رقم 10 و سورة الكوثر

10 عشرات …

الكوثر هي أقصر سور القرآن وعدد كلمات هذه الســـورة عشر 10 كلمات !!!

– الآية الأولـى من الكوثر تضّمنت من الحروف الهجائيــــة عشر 10 أحرف !!!

– الآية الثانية من الكوثر تضّمنت من الحروف الهجائيـــــة عشر 10 أحرف !!!

الآية الثالثة من الكوثر تضّمنت من الحروف الهجائيـــــــة عشر 10 أحرف !!!

–أكثر الحروف تكرارا ًفي السورة هو الألف وتكّرر فيــــــها عشر 10 مّرات !!!

– الحروف التي ورد كل منها مّرة واحدة في السورة عددها عشر 10 حروف

– جميع آيات السورة ختمت بحرف الـــراء وترتيبه الهجائي رقم عشرة 10

– – سور القرآن التي تنتهي بحرف الّـراء عددها عشر 10 سور آخرها الكوثر

– ماهي حقيقة الـــــرقم عشرة 10 داخل السورة لعله يوم النحر اليوم العاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 10

من ذي الحجة فقوله تعالى ” فصل لربك وانــــــــــــحر”.

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#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

2022