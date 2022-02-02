Posted on by

السبك العددي المثير … في سورة الكوثر

Image preview

السبك العددي المثير … في سورة الكوثر

رقم 10 و سورة الكوثر

10 عشرات …

الكوثر هي أقصر سور القرآن وعدد كلمات هذه الســـورة عشر 10 كلمات !!!

– الآية الأولـى من الكوثر تضّمنت من الحروف الهجائيــــة عشر 10 أحرف !!!

– الآية الثانية من الكوثر تضّمنت من الحروف الهجائيـــــة عشر 10 أحرف !!!

 الآية الثالثة من الكوثر تضّمنت من الحروف الهجائيـــــــة عشر 10 أحرف !!!

أكثر الحروف تكرارا ًفي السورة هو الألف وتكّرر فيــــــها عشر 10 مّرات !!!

– الحروف التي ورد كل منها مّرة واحدة في السورة عددها عشر 10  حروف

– جميع آيات السورة ختمت بحرف الـــراء وترتيبه الهجائي رقم  عشرة 10

–       – سور القرآن التي تنتهي بحرف الّـراء عددها عشر 10 سور آخرها الكوثر

–        ماهي حقيقة الـــــرقم عشرة 10 داخل السورة  لعله يوم النحر  اليوم العاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 10

 من ذي الحجة فقوله تعالى ” فصل لربك وانــــــــــــحر”.

إقتباس

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close