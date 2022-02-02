الكاظمي: لا عودة للإرهاب بوجود القوات الباسلة

طمأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بأنه “لا عودة للإرهاب في ظل وجود قواتنا الباسلة”، لافتاً إلى إجراء عملية تطهير واسعة في منطقة العظيم لتطهير الأرض من الزمر الإرهابية.

وقال الكاظمي، في كلمته بجلسة مجلس الوزراء: إن “القوات الأمنية بذلت جهوداً جبارة خلال الأسبوع الماضي، وحققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية” .

وأوضح أن “صقور القوة الجوية العراقية نفذوا ضربات استهدفت عدة مواقع لأوكار عصابات داعش الإرهابية في نقاط نائية عدة، وقتلت أعداداً منهم، بينهم قيادات مهمة، عراقيون وأجانب”، مشيراً إلى أنه “خلال زيارته للمناطق الحدودية في شمال غرب العراق، عمل على إجراءات أمنية مشددة ضمن خطة محكمة لمنع أي تسلل للخلايا الإرهابية” .

وأضاف أن “الأجهزة الأمنية والاستخبارية عملت على تتبع خيوط العملية الإرهابية في العظيم، وتمكنت من اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة”، مبيناً أن “الأسبوع الماضي شهد حدثاً مؤسفاً جداً، إذ قامت جماعة من قوى اللادولة بهجوم إرهابي وجبان على مطار بغداد الدولي، وأصبحت هذه الجماعات تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها، ويجب على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها السياسية أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات” .

وشدد على أنه “لا مكان للإرهاب من مختلف أنواعه وأصنافه وأشكاله في العراق، وأن هذا عراق العظماء وعراق السلام وعراق الأمان والأمن وعراق التعاون والشراكة، لا نسمح لأي جهة أو شخص بأن تسول لها نفسها، بأن تضرّ بسمعته بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية” .

وتابع القائد العام للقوات المسلحة، أن “قواتنا الأمنية تتبعت خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات”، وقال: إن “جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم من دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم”.

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