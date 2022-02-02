بعد ساعات من إخماده.. تفجّر نزاع مسلح في ميسان مجدداً

أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، بتجدد النزاع العشائري جنوبي محافظة ميسان، بعد ساعات من سيطرة القوات الأمنية عليه بشق الأنفس.

وقال المصدر إن “النزاع العشائري في قضاء قلعة صالح جنوبي ميسان، تجدد مرة أخرى مساء اليوم عبر إطلاق النار المتبادل بين العشيرتين المتنازعتين بالسلاح الخفيف والمتوسط”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، سيطرتها على نزاع عشائري تسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

وقالت المديرية في بيان إن “الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها القتالية والاجرائية وتحت إشراف مباشر وتواجد ميداني منذ ليلة البارحة لقائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الاسدي، باشرت بالتدخل السريع لفض النزاع العشائري والذي اندلع في قضاء قلعة صالح، جنوبي المحافظة”.

وأضافت أن “الاجهزة الامنية تمكنت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث معززةً بآلياتها العسكرية (الهمر) للتصدي لإطلاق النار العشوائي، بغية فض النزاع والقبض على أي شخص خارج عن القانون”.

وأوضحت المديرية أن “الجهود الامنية والمداهمات، استمرت حتى صباح اليوم ، مسفرةً عن اعتقال (23) متهما من مثيري النزاع وضبط عدد من الأسلحة والاعتدة”.

وأشار المديرية إلى أن “النزاع استمر لعدة ساعات بسبب توسعه ونتيجة للخلافات والثارات السابقة بين الطرفين، مخلفاً سقوط اثنين واصابة سبعة أشخاص والحاق الضرر بعدد من الآليات والعجلات التابعة للأجهزة الامنية بالإضافة الى الضرر ببعض الممتلكات الخاصة”.

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