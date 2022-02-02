بـ3 نتائج.. المنتخب الأولمبي يختتم معسكره التدريبي في تركيا

وخاض الأولمبي العراقي 3 مباريات تجريبية، الأولى خسرها أمام فريق اف سي دريتا، ثاني الدوري الكوسوفي وبطل الكأس للموسمِ الماضي، 1-4.

وفاز في المواجهة الثانية على فريقِ اف كي ايترو من كازاخستان 2-0 وتعادل في مباراته الثالثة أمام فريق ديار بكر سبورت التركي بدون أهداف.

وقال مهدي كريم، المدير الإداري للمنتخب في تصريح لموقع كورة: إن “معسكر أنطاليا كان ناجحا من جميع النواحي وتم فيه منح الفرصة لأكثر من 10 لاعبين محترفين في أوروبا للوقوف على مستوياتهم الفنية”.

وأضاف كريم: “الجهاز الفني بقيادة التشيكي ميروسلاف سكوب، وضع في حساباته إضافة الثنائي المحترف في إنجلترا زيدان اقبال وعلي الحمادي في بطولة آسيا المقبلة”.

وتابع : “المشاركة المقبلة للأولمبي ستكون في بطولة دبي الدولية منتصف مارس / آذار المقبل ، وسيتم فيها استدعاء أسماء أخرى ممن يلعبون في أوروبا أو الدوري المحلي إلى جانب العناصر الحالية”.

يذكر أن معسكر الأولمبي العراقي في أنطاليا استمر لمدة 14 يوما، وتم فيه استدعاء 28 لاعبا من المحليين والمحترفين.