خلية طرابلس في العظيم تكشف تجديد داعش لمسلحيه لأول مرة بعد النصر

بغداد/ تميم الحسن

لاول مرة بعد اكثر من 4 سنوات على اعلان “النصر” على “داعش” في العراق، تظهر مشاركة ” دماء جديدة” في عمليات التنظيم، لمتسللين من الحدود دخلوا للبلاد بصورة مريبة. ومؤخرا، كشفت الغارة الاخيرة على مجموعة من عناصر التنظيم في شمالي ديالى، عن ان من بينهم مسلحين قتلوا في الغارة، هم عرب ويبدو انهم وصلوا الى العراق قبل اسابيع فقط.

وخلال السنوات الماضية، كانت كل المعلومات تشير الى ان العمليات التي يشنها التنظيم تنفذ عبر المسلحين السابقين الفارين من عمليات التحرير.

وقد يفسر هذا الامر التناقض في احصائيات القيادات العسكرية عن الاعداد المفترضة للتنظيم خلال العامين الماضيين.

وحتى الان لم يقتل، بحسب بيانات رسمية، سوى 5‌% من المسلحين الذين انخرطوا مع التنظيم حتى نهاية 2017.

بالمقابل فان القوات العراقية نفذت مئات العمليات العسكرية من بعد التحرير، واعادت تمشيط المناطق التي كان قد سيطر عليها “داعش” مرتين على الاقل.

اتفاق ثلاثي

مصادر سياسية مطلعة، رجحت ان عمليات نقل المسلحين من لبنان الى العراق تتم بالاتفاق بين “فصائل مسلحة” في 3 دول.

وكانت القيادة العسكرية، اعلنت السبت الماضي، مقتل 9 مسلحين في ديالى، من بينهم لبنانيون، مسؤولون عن قتل مفرزة عراقية قبل نحو اسبوعين شمال المدينة.

وهذه المرة الاولى التي يكشف فيها عن مشاركة مسلحين “وافدين” في عمليات التنظيم، خصوصا وانه اتضح ان وصولهم الى العراق كان قريبا.

ويشير المصدر الذي تحدث لـ(المدى) بانه “حسب المعلومات الواردة من لبنان ان المسلحين انتقلوا الى سوريا ثم الى العراق”.

ويتابع المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: “معروف ان من يدير العلاقات بين لبنان وسوريا هي جماعات لديها موالون في العراق وبعضهم قريبون من الحدود مع سوريا، وهم يجندون الشباب لصالح الحرب في دمشق ودول اخرى”.

واظهرت تقارير صحفية لبنانية، اقامة مجالس عزاء للشباب اللبنانيين الذين قتلوا في العراق من ضمن 9 مسلحين مسؤولين عن هجوم العظيم شمالي ديالى.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، أكد عبر مقابلة متلفزة في 13 كانون الثاني الجاري، معلومات صحفية متداولة عن مغادرة 37 شابا طرابلس للالتحاق بـ”داعش” في سوريا والعراق.

وتعد طرابلس العاصمة الثانية للبنان، وهي المدينة الأكثر فقرا على ساحل البحر المتوسط، وفق تقديرات البنك الدولي عام 2017.

وتبلغ مساحتها حوالي 15 كلم، وعدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، يعيش معظمهم أوضاعا بالغة السوء بمعدل دخل يومي لا يتجاوز دولارين للفرد.

تبدل مهمات “فلول” التنظيم

وخلال السنوات التي اعقبت اعلان بغداد النصر على “داعش” نهاية 2017، كانت كل العمليات التي تنفذ هي من “فلول التنظيم” الذين هربوا من عمليات التحرير التي استمرت نحو 3 سنوات.

وكان يقتصر دور المتسللين من سوريا على عمليات التمويل والتجهيز، واحيانا يتم عبور نساء او رجال كبار في السن، اغلبهم في العادة عراقيون لم يستطيعوا العودة بالطرق الشرعية لفقدان مستمسكاتهم او عليهم مؤشرات امنية.

وكانت مصادر سابقة قد تحدثت لـ(المدى) عن وجود “فصائل تسيطر على ممرات غير خاضعة للدولة” على الحدود، تتعاون مع نظيرتها (الفصيل المسلح العراقي) الموجود في سوريا.

وخلال العامين الماضيين، كانت القيادات العسكرية تعلن عن ارقام متضاربة عن عدد المسلحين المتوقع تواجدهم في العراق بما بين 300 الى 1000 مسلح.

لكن في الفترة نفسها جهاز مكافحة الارهاب لوحده اعلن عن مقتل عدد يقارب ارقام المسلحين المفترضين في عدة هجمات.

وقال الجهاز في اخر بيان له انه في الشهرين الأخيرين فقط، قتل 37 مسلحا واعتقل 17 اخرين ونفذ 50 غارة.

والجهاز نفسه اعلن العام الماضي عن مقتل 100 مسلح واعتقال 250 في 300 عملية خلال 2021.

وفي 2020 اعلن مكافحة الارهاب عن مقتل واعتقال 500 مسلح، من خلال 253 عملية.

بالمقابل هناك جهات امنية اخرى تنفذ عمليات عسكرية في العراق، مثل الجيش والشرطة والحشد الشعبي.

وبحسب بيانات عسكرية منذ 2014 حتى 2019، ان عدد قتلى التنظيم كان نحو 1500، من اصل 50 الف مسلح في العراق تم الحديث عنهم من قبل واشنطن والامم المتحدة ما بين اعوام 2014 و2017.

بالمقابل فان التنظيم شن منذ بداية العام الحالي اكثر من 100 هجوم، بمعدل 4 هجمات في اليوم الواحد في عموم البلاد.

عمليات تغذية التنظيم

وكانت القوات العراقية قد نفذت منذ التحرير نحو 1000 عملية عسكرية ومشطت نحو 400 الف كم، بعد ان اعادت عمليات البحث في مناطق سيطرة “داعش” السابقة مرتين.

لكن عبدالخالق العزاوي، وهو عضو سابق في لجنة الامن في البرلمان، يشير الى ان تلك العمليات “لم تشمل بعض المناطق التي ظلت متروكة حتى الان” وتحولت مسرحا لنشاط التنظيم.

العزاوي يقول لـ(المدى) ان “داعش يستمر لفترة طويلة في العراق لان هناك جهات دولية واقليمية تساعده على البقاء”.

ومؤخرا، اعلنت الحكومة انها ستقوم بتمويل انشاء جدار “كونكريتي” بين العراق وسوريا، كان قد تم الحديث عنه منذ العام الماضي، وبكلفة 15 مليار دينار، بعد ايام من زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاول مرة الى الحدود.

ويضيف العزاوي وهو نائب سابق عن ديالى ان الاخيرة “هي اول محافظة تحررت من داعش قبل 7 سنوات، ومازال التنظيم يشن هجمات بسبب الفراغات”.

ويوضح النائب السابق ان “الفراغات تعني عدم وجود قوات في بعض المناطق اضافة الى معارضة بعض الاطراف عودة السكان الى 14 قرية فقط على الحدود مع صلاح الدين”.

ويعتبر النائب السابق ان عودة النازحين مرة اخرى سيحولهم الى “عيون” تساعد القوات الامنية اضافة الى ان الحكومة حينها ستكسبهم الى صفها.

ويتابع العزاوي: “هذه الفراغات وعدم عودة النازحين موجودة في كل المحافظات الاخرى لكن بنسب متفاوتة”.

مناطق الخطر

ويحدد النائب السابق عدة مناطق مازالت تعتبر ضمن “المناطق الحمراء” التي ينشط فيها داعش، وهي: سلسلة جبال حمرين، زور المقدادية والمخيسة وحوض العظيم في ديالى، جلولاء شرقي ديالى.

اضافة الى مناطق شرقي صلاح الدين مثل مطيبيجة، والزركة الممتدة الى كركوك، والحويجة جنوب غرب كركوك، المناطق المتنازع عليها، صحراء الانبار، وجنوب الموصل.

كذلك يتحدث عضو لجنة الامن السابق، عن صعوبات في السيطرة على تلك المناطق بسبب اتساعها وقساوة التضاريس.

ويضيف قائلا: “هذه المناطق تبتلع فرقا عسكرية كاملة لانها واسعة جدا، ويجب وضع كاميرات حرارية ومناطق رصد محمية وتسيير طائرات”.

كذلك يشير الى انه “مادام هناك فساد فلا يمكن السيطرة على الحدود وسيبقى هناك متسللون حتى لو حشدنا كل القوات التي لدينا”.

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