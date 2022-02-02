نوئيل يلدا

حين نرى النقود بكثرة فإن الرهبة وخوف الفقدان يصبحان مثل أشباح أفلام الكارتون. لا شيء يميزهما سوى الطرافة، ولكن رافع أضاف إليهما شيئاً مهماً: حين تشتغل في بنك فلن ترضى براتبك.

يعمل رافع موظف صندوق في بنك أهلي صغير لم يسمع به أحد. لا يتذمر من راتبه فقط، وإنما من نوعية العملاء الذين يتشابهون معه في النظرة التشاؤمية إلى الحياة العراقية. رافع متتبع شغوف للأبراج وتحركات الفلك ويكره المريخ كثيراً.

دفع رافع لأحد العملاء مبلغ 500 ألف دينار. أعاد الرجل عدّ نقوده مرتين ورجع لرافع طالباً منه تبديل ورقة نقدية من فئة 25 ألف دينار. استغرب رافع الأمر فالورقة جديدة تماماً. قلب الرجل الورقة قائلا: “مكتوب عليها عبارة: “فلوس الإيجار”. وحين قال له رافع: إن هذا لا يبطل الورقة النقدية. رد العميل أنه عاش حياته كلها في الإيجار، وهذه العبارة تزعجه.

استبدل رافع الورقة وهو متضايق من العبارة لأنه هو أيضاً عاش عمره في بيوت مستأجرة ولا أمل له بالزواج من بنت دكتورة والسفر إلى البلدان الباردة في الصيف.

الكثير من الناس يتحاسبون بطريقة الكتابة على الأوراق النقدية. يتكاسلون من استخدام دفاتر الحساب أو قصاصات الورق ويجدون أن الكتابة على النقود أكثر بقاءً من الوسائل الأخرى.

معاناة رافع كبيرة مع النقود التالفة أو التي تحمل عبارات مزعجة أو مضحكة، وبعضها عليها كلمات نابية، ولأن حظه “المريخيّ” دائماً ما يوقعه مع عملاء يسحبون من البنك القليل من المبالغ فهو كثيراً ما يصادف أشقاء لهذا العميل المتشائم من “فلوس الإيجار”.

العميل التالي كان يراقب ما حدث مع الأول وحين تسلم مبلغ 275 ألف دينار دقق فيها وعاد إلى رافع طالباً منه استبدال الورقة النقدية التي عليها عبارة “فلوس الإيجار”.

وعندما جاء دور العميل الثالث سأله رافع: “هل تسكن بالإيجار؟”، ردّ الرجل مستغرباً: “بيتي ملك صرف لي والحمد لله”. سأله رافع مجدداً: “هل تملك غيره؟”. احمّر الرجل وهو يقول بتردد: “لدي بيت آخر تستأجره شركة مقاولات”.

ابتسم رافع بارتياح ودسّ له الورقة الحمراء بين النقود.

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