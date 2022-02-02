مبالغ نقدية للدارسين في محو الأمية بذي قار

ذي قار: نجلاء الخالدي

كشفت الحكومة المحلية في ذي قار عن سعيها لتخصيص مبالغ نقدية لدارسي محو الأمية في المحافظة.

وقال مستشار المحافظ حيدر سعدي لـ”الصباح”: إن “الحكومة المحلية تسعى لتخصيص مبالغ نقدية من البترودولار للدارسين المنضمين لبرامج و دورات محو الأمية”.

وأشار إلى أن “المبالغ سوف تخصص طوال مدة الالتحاق بالدراسة التي تحددها لجنة محو الأمية، مع تخصيصات إضافية للمتميزين والاوائل دعماً وتشجيعاً لهذه الشريحة”.

وأكد سعدي أنه “تمت المباشرة بإعداد مشروع خاص بهذا الشأن للشروع بتنفيذه بعد مفاتحة الجهات ذات العلاقة”.

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