مستشار مسعود بارزاني ينعى الخبير طارق حرب

نعى مسعود حيدر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأربعاء، الخبير القانوني طارق حرب.

وقال حيدر في بيان، “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المغفور له المرحوم طارق حرب الشخصية الوطنية والخبير القانوني المخضرم، نتقدم الى عائلته الكريمة واهله واصدقاءه وبلدنا العراق بخالص عزائنا ومواساتنا”.

وأضاف “نشاطركم الحزن بهذا المصاب، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعبنا واهله الصبر والسلوان”.

وشيع في العاصمة بغداد، الأربعاء، جثمان الخبير القانوني الشهير طارق حرب، الذي فارق الحياة إثر نوبة قلبية.

وتابع “ناس” (2 شباط 2022)، مشاهد من تشييع جثمان الخبير القانوني الراحل طارق حرب في مدينة الكاظمية ببغداد.

وتوفي الخبير القانوني المخضرم طارق حرب، الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عاماً داخل منزله في العاصمة بغداد إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وقبل أقل من 24 ساعة على وفاته، توقع الخبير القانوني طارق حرب رد الدعوى القضائية للإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكثر عدداً، في خسارة ثالثة خلال أشهر.

وقال حرب في بيان، تلقاه “ناس” (1 شباط 2021)، إنّه “بالإشارة الى الدعاوى المقدمة من المدعين وبعضهم من معالي النواب عاليه نصيف جاسم وعطوان سيد حسن وعبد الامير نجم والتي تم تحديد يوم 2022/2/1 أي بعد ساعات من كتابة هذا الرأي والتي طلبوا فيها بطلان انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب الحالي وقبول الكتلة النيابية الاكثر عددا المقدمة من الإطار التنسيقي في ذلك اليوم وببساطة نقول ان نتيجة الدعاوى ومصيرها سيكون كمصير من سبقها”.

وبين حرب أن “المحكمة الاتحادية ستتولى رد هذه الدعاوى ورفضها وعدم قبولها استنادا لاحكام المادة (105) من قانون الإثبات”.

وأثار الخبير الراحل الكثير من الجدل مؤخراً بتصريحات جريئة توقع فيها خسارة الأطراف التي تبنت دعوى الطعن في الانتخابات وجلسة البرلمان الأولى فضلاً عن قضية الكتلة الأكثر عددًا.

واشتهر الراحل براهنه على رد دعوى الطعن في جلسة البرلمان الأول، حيث راهن على تمزيق هوية نقابة المحامين في حال مررتها المحكمة الاتحادية.

وتفاعل آلاف العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر وفاة الخبير القانوني، المخضرم طارق حرب، مستذكرين نشاطه وتحليلاته في السياسة، وتطبيقات القانون، وأحاديثه اليومية عبر وسائل الإعلام.

وأعلن عن وفاة حرب، فجر الاربعاء (2 شباط 2022)، عن طريق نجله، في تدوينة له، ذكر فيها: “أنتقل الى رحمة الله والدي المحامي والخبير طارق حرب وسيتم تشييعه في مدينة الكاظمية المقدسة الساعة الثامنة والنصف صباحا من داره في مدينة الكاظمية”.

وعرف عن حرب اهتمامه بالوقائع التاريخية والقصص القديمة، التي وثقها خلال مسيرته في المجال القانوني.

وطارق حرب كاتب ومحامي ولد في بغداد عام 1945، حصل على شهادة بكلوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية عام 1975، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة بغداد عام 1980، ودبلوم القانون العام من جامعة الاسكندرية.