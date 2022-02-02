​​​​​​​شاناز أبراهيم أحمد إنتقدت برهم صالح.

على الرغم من إنتقادات عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني شاناز ابراهيم احمد لـ ( برهم صالح)، ألا ان المجلس القيادي منح الثقة مرة اخرى لـ ( برهم صالح )كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

عقد المجلس إجتماعه بحضور مرشح رئاسة الجمهورية برهم صالح. بحسب المعلومات التي حصل عليها ” أكد بافل طالباني و أعضاء المجلس القيادي خلال الاجتماع أن التغيير الذي طرأ على الوضع السياسي العراقي خلال الايام الماضية ستصب في صالح اليكيتي و مرشحهم.

خلال الاجتماع انتقدت شاناز ابراهيم احمد وهي خالة( بافل طالباني)، برهم صالح بأعتباره لم يتمكن خلال توليه المنصب أثناء ولايته الاولى من تسخيرالمنصب لصالح سياسة الاتحاد، ولقد وصل النقاش الى نوع من الحدة بينهم حيث تحدثت على أن،” برهم صالح لم يستطع أن يقنع اثنين من أعضاء مجلس النواب عن كتلة( التحالف من أجل الديمقراطية و العدالة) الحزب الذي شكله برهم صالح عندما انشق عن اليكيتي قبيل انتخابات 2018 من أن ينظموا الى الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ألا أن بالرغم من الانتقادات التي وجهت لـ( برهم صالح)، قرر المجلس القيادي للاتحاد الوطني منح الثقة مرة اخرى له كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

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