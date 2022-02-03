إقالة بيتروفيتش من تدريب المنتخب العراقي

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، إقالة مدرب منتخب كرة القدم، زيليكو بتروفيتش، وسيوكل مهمة قيادة “أسود الرافدين” لمدرب محلي.

وقال مصدر إن “اتحاد كرة القدم، يقرر خلال اجتماعه اليوم اقالة المدرب زيليكو_بتروفيتش، بسبب النتائج المتدنية التي خرج بها في المباريات التي خاضها في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022”.

واشار الى ان الاتحاد “سيعلن يوم الأحد المقبل عن تسمية مدرب محلي يقود المنتخب في مباراتي الإمارات وسوريا ضمن تصفيات كأس العالم”.

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