“إيني” تعلن نتائج “إيجابية” لأول بئر بحري في أبو ظبي

روما / وكالة نوفا

أعلنت شركة إيني، اليوم الخميس، أن البئر الاستكشافي XF002 في قطاع 2 قبالة سواحل أبو ظبي سجل نتائج “إيجابية” حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ووفقا للشركة، يعد هذا البئر الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة، ويتم حفره حاليًا على عمق حوالي 35 مترًا من المياه قبالة سواحل أبوظبي.

وتشير النتائج الأولية إلى وجود حجم يتراوح بين 1500 و 2000 مليار قدم مكعب من الغاز الخام في العديد من الخزانات الجوراسية ذات النوعية الجيدة.

وأفادت الشركة أن عمليات الحفر سوف تستمر على عمق أكبر للوصول إلى تشكيلات الخف وما قبل الخف، موضحة أنه “بعد الانتهاء من البئر، في الربع الثاني من عام 2022، سيتم تقييم حجم اكتشافات البئر XF-002.”

وتمتلك إيني حصة 70 في المائة وهي مشغل قطاع 2، بعد منحه في يناير 2019 للجولة الأولى من امتيازات الاستكشاف التي أطلقتها شركة أدنوك الإماراتية، فيما تمتلك شركة Pttep حصة 30 بالمائة المتبقية.

وتتواجد إيني في أبو ظبي منذ عام 2018، وتعمل الشركة في 3 امتيازات استكشاف ولديها أسهم مع أدنوك في 3 امتيازات تطوير وإنتاج في الخارج هم زاكوم السفلي (5 في المائة) وأم شيف ونصر (10 في المائة) وغشا (25 بالمائة).

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