استهداف مطار بغداد الدولي 

زهرة سعدي

كشفت الحكومة العراقية عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير على مطار بغداد، ووجهت نداء بهذا الصدد إلى الأحزاب والتيارات السياسية داخل البلاد والدول الصديقة في المنطقة وخارجها

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن مطار بغداد الدولي الذي توجد فيه قاعدة جوية تضم أميركيين، تعرض لهجوم ليلة الأربعاء ٢٠٢٢/١/٢ بثلاث طائرات مسيرة، تم إسقاط إحداها بالدفاعات الجوية الموجودة داخل المطار .

وأضافت الخلية في بيان أن جماعة خارجة عن القانون استهدفت قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، قبل استهدافها مطار بغداد بالطائرات المسيرة .

في المقابل، نقل مراسل الجزيرة عن القيادة الأميركية الوسطى أن مركز بغداد للدعم الدبلوماسي الذي يقع بمحاذاة مطار بغداد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى إصابة المركز .

وقال مصدر أمني إن السلطات ضبطت شاحنة صغيرة في قضاء أبو غريب [ غربي بغداد ] وعلى متنها منصة الصواريخ التي استهدفت المطار .

وأضاف أن الأهالي أبلغوا القوات الأمنية عن انطلاق الصواريخ من منطقتهم، وأن هذه القوات لا تزال تجري عمليات بحث واسعة للوصول إلى منفذي الهجوم .

وفي سياق متصل ناشد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الدول الصديقة للعراق إقليمياً و دولياً إلى عدم وضع قيود للسفر أو النقل الجوي من وإلى العراق بما يشكّل إسهاماً في ردع الإرهاب عن تحقيق غاياته، على خلفية تعرض مطار بغداد الدولي لقصف بالصواريخ .

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