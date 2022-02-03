الاتحاد الوطني عن جلسة انتخاب الرئيس: نحشّد لمرشحنا ولم نغلق الباب مع الديمقراطي

أكد حزب الاتحاد الوطني، الخميس، أن باب الحوار مع الديمقراطي الكردستاني، ما يزال مفتوحاً ولم يغلق حتى الآن.

وقال عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات في الاتحاد الوطني الكردستاني سوران جمال طاهر، خلال مؤتمر صحفي “ليس لدينا أي مناقشات مع حزب الديمقراطي في الوقت الحالي، لكننا لم نغلق الباب و سيظل مفتوحا دائما”.

وقال المسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني، “نحن في مناقشات الأطراف العراقية جميعا لحشد التصويت لمرشحنا، ويوم السبت المقبل سيُعقد اجتماع لمجلس القيادة حول اخر مستجدات رئاسة الجمهورية”.

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