الشيوعي العراقي يستقبل رئيس حركة وعي

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الدكتور صلاح العرباوي رئيس حركة وعي والسيد حامد السيد عضو المكتب السياسي للحركة، في مقر اللجنة المركزية امس الأربعاء 2 شباط 2022.

وأكد الجانبان على أهمية اللقاءات وتبادل الزيارات لتطوير العلاقة بين الحزبين وتبادل الزيارات لوجود الكثير من المشتركات.

وتطرق الجانبان إلى طبيعة الأوضاع العامة التي تمر فيها البلاد والصراع الدائر بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة، وأهمية استكمالها بما يعزز المسار الديمقراطي وتجاوز المحاصصة التي سارت عليها القوى المتنفذة منذ بدء العملية السياسية والذهاب الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية تستجيب لمطالب المواطنين.

وتوقف الاجتماع عند الحراك الاحتجاجي الذي فجر طاقات الشباب، وفرض على القوى السياسية المتنفذة، ان تلتفت الى انتفاضة تشرين في أي حراك سياسي، وشدد الطرفان على ان الحراك الجماهيري هو المعول عليه في المستقبل ايضاً للضغط على الحكومة القادمة لتحقيق المطالب التي خرج من أجلها المنتفضون وتوفير فرص العمل والخدمات والصحة والتعليم وغيرها من الاستحقاقات.

وكان في الاستقبال الى جانب الرفيق رائد فهمي الرفاق حسين النجار عضو المكتب السياسي للحزب والرفيقة انتصار الميالي والدكتور علي مهدي عضوا اللجنة المركزية.

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