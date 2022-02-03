الصدر مغرداً: أرفض زج العراق بحرب إقليمية خطرة

اعرب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن رفضه زج العراق بحرب إقليمية خطرة.

وقال الصدر في تغريدة له “بعد العنف المتصاعد في العراق من قبل جهات مسلحة إرهابية ضد مصالح الشعب والكتل السياسية سارع بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون الى زج العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة (التطبيع) أو بحجة حرب اليمن أو ما شاكل ذلك”.

واضاف، “أرفض رفضا قاطعة زج العراق بمثل هذه الصراعات، وأضم صوتي للمطالبين بوقف الحرب ضد اليمن، وأضم صوتي الى وقف التطبيع مع العدو الصهيوني”، مشيرا الى ان “ذلك لا يكون بالعنف والاقتتال بل بالحوار والتفاهم مع الدول الإقليمية ولا يكون بتعريض المقدسات في العراق وشعبه للخطر، فالعراق بحاجة للسلام والهيبة وعدم التبعية لأوامر الخارج”.

وتابع، “من المهم أن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية”، لافتا الى ان “على الحكومة التعامل مع الفاعلين بجد وحزم وإلا فإنها ستكون مقصرة بل قد يتسبب سكوتها بما لا يحمد عقباه”.

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