الوقف السني يتبرأ من تصريحات مدير الأضرحة بحق الشيخ “الكيلاني”

أعلن ديوان الوقف السني، يوم الخميس، تبرأه من التصريحات المنسوبة إلى مدير عام دائرة الأضرحة والمقامات السنية فارس العبيدي التي تحمل “إساءة” للشيخ عبد القادر الكيلاني.

وقال الديوان في بيان “في الوقت الذي يدين ديوان الوقف السني أية إساءة أو تجاوز على أي رمز ديني من رموز أمتنا الإسلامية، فإنه يتبرأ من التصريحات المنسوبة إلى مدير عام دائرة الأضرحة والمقامات السنية فارس كاظم محمد” التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي”.

واضاف، “بناء على ما تقدم فقد أوعز رئيس الديوان سعد كمبش بعقد اجتماع طارئ المجلس الأوقاف الأعلى للتداول بشأن الإساءة للعارف بالله القطب الرباني الولي الصالح الشيخ عبدالقادر الكيلاني، وقرر المجتمعون المصادقة على التوصيات كافة للجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض واتخاذ أقسى العقوبات الإدارية والقانونية وإحالته إلى القضاء، وسيكون الرد أقسى وأقوى على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى جميع الرموز الدينية”.

من جانبه قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، إن “الشيخ عبد القادر الكيلاني علم من أعلام بغداد ورمز من رموز العالم الإسلامي، نطالب بمحاسبة من أساء لمكانة سلطان الأولياء والعارفين، ومعاقبة كل من يتورط بالمساس بالرموز الدينية لكافة الأديان والطوائف”.

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