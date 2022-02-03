انطلاق الدراسة لفصل الربيع في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة

نطلقت الدراسة الأكاديمية لفصل الربيع من العام الدراسي 2021/2022 في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة في مدينة خورفكّان، وتم عقد برامج تعريفية للطلاب الجدد والتواصل مع جميع الطلاب لتحديد طرق الدراسة النظرية والعملية. وأكدت الأكاديمية مواصلة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كوفيد-19” وفقاً لمعايير وتوصيات الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس باستمرارية إجراء فحوصات “كوفيد-19” من أجل تواجدهم في الحرم الجامعي.

وقال سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: “نواصل في فرع الأكاديمية بالشارقة مسيرتنا لتمكين الصناعة البحرية العربية بالكوادر الأكاديمية والمهنية المؤهلة؛ إذ ستكون الأكاديمية مورداً مستمراً لتوفير الخبرات الأكاديمية المؤهلة من مواطني دولة الإمارات وأبناء الدول المجاورة الأخرى لسد الحاجة المتزايدة للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة لاقتصاد المنطقة وأمنها البحري، حيث تسهم الأكاديمية في رفد القطاع البحري بقدرات متطورة في مجال البحث العلمي والتطوير، إضافة إلى توفير خدمات التدريب المستمر لموظفي الشركات الملاحية، عبر الكفاءات العلمية المتخصصة التي تعمل في الأكاديمية، بما يعزز بيئة الاستثمار في القطاع البحري في المنطقة.”