بارزاني وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الاربعاء، تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ان بارزاني وصل، اليوم الاربعاء، الى انقرة في زيارة الى تركيا واجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

واشار البيان ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع تنمية العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع تركيا، واكدا على اهمية ورغبة الجانبين لتمتين العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

واشار البيان الى ان المجالات الاخرى كالتعاون المشترك والاوضاع السياسية العراقية واخر تطورات المنطقة بصورة عامة كانت محاور اخرى في الاجتماع.

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