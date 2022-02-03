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تراتيل في العشـــق

تراتيل في العشـــق

جميل حسين الساعدي

قالت صحبت َ العشْــق َقُلْــ ** ــتُ وفيهِ يوما ً مُنتهــايْ

فصــــلاةُ عشقي لنْ يكـــــو ** نَ وضوؤها إلاّ دمــــــايْ(1)

أُمْنيّتــــــي يــا نجمتــــــــي ** أنْ تسمعي يوما ً نِـــدايْ

أنْ تتركي الفلك َ البعيــــــــ ** ــد َ وتنزلـي حتّى سمايْ

ما عادَ لي وطـــن ٌ أحـــثُّ ** إليـــــه ِــ مُشتــــاقا ًــ خُطــــايْ

مــا عاد َ لِيْ وطــن ٌ ســوى ** عينيـــك ِ أُنبئه ُ أســــايْ

في غربتي انطفـــأتْ قنــــا ** ديلي أعيدي لي ضحايْ

مــا مِنْ حبيــب ٍ قبْل َ هــــ ** ـــذا اليوم ِ تحضنه ُ يدايْ

لا تسأليني مــــن أنـــــــا ** فـــي أيّ أرض ِ مُبتــــدايْ

مــا معدنــي ما ملّــــــتي ** ما وجْهــتي ما مُبتغـــــايْ

أنا نسمة ٌ جذلــى أظـــــــــلُّ **كمـــا أنـــا ….هـــذا مُنـــــايْ

أنــا مُنْـــذ ُ بـدْء ِ ولادتي ** الحبُّ يسكنُ فـي حشــايْ

مَنْ يُصْغ ِ لِـي يومـا ً يَقُــلْ قَـدْ أُنزِلَتْ للعِشْــــق ِ آيْ (2)

كمْ مرّة ٍ أصبحْت ُ كهْــــ ** ــلا ً ثُم َّ عدْت ُ إلى صبايْ

كمْ مرّة ٍ قـدْ مُـتُّ في الــ ** ــدنيـــا وأحيــاني هـــوايْ

بين َ الورود ِ وِلدْت ُ مِــنْ ** نسْــــل ِ البنفسْــج ِ والـدايْ

إنْ تعجبي مِنْ سحْر ِشعْـ ** ــري في سروري أوْ شجايْ

هو َ مِنْ لِسـان ِ الغيب ِ لمْ ** يَصْــدَحْ بـه ِ أحــد ٌ ســوايْ

لمّـــا نطقــْتُ به ِ سَـرَتْ ** أنغــــــامُـــــه ُ في كلّ نايْ

وترددتْ أصــــــداؤه ُ ** حتّــــى المجرّة ِ يـــا مُنايْ

إنّــي أحبّــــك ِ مُرْغَمــــا ً ** وإليـك ِ تدفعُني خُطايْ

انــا بانتظارك ِ أنْ تقـــو ** ليـها … أتيتُـــك َ يا فتايْ

(1) في البيت تلميح الى قول الحلاج وهو على الصليب.. .

ركعتان في العشق لا يصحّ وضوؤهما إلاّ بالدم

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تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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