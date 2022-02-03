تراتيل في العشـــق
جميل حسين الساعدي
قالت صحبت َ العشْــق َقُلْــ ** ــتُ وفيهِ يوما ً مُنتهــايْ
فصــــلاةُ عشقي لنْ يكـــــو ** نَ وضوؤها إلاّ دمــــــايْ(1)
أُمْنيّتــــــي يــا نجمتــــــــي ** أنْ تسمعي يوما ً نِـــدايْ
أنْ تتركي الفلك َ البعيــــــــ ** ــد َ وتنزلـي حتّى سمايْ
ما عادَ لي وطـــن ٌ أحـــثُّ ** إليـــــه ِــ مُشتــــاقا ًــ خُطــــايْ
مــا عاد َ لِيْ وطــن ٌ ســوى ** عينيـــك ِ أُنبئه ُ أســــايْ
في غربتي انطفـــأتْ قنــــا ** ديلي أعيدي لي ضحايْ
مــا مِنْ حبيــب ٍ قبْل َ هــــ ** ـــذا اليوم ِ تحضنه ُ يدايْ
لا تسأليني مــــن أنـــــــا ** فـــي أيّ أرض ِ مُبتــــدايْ
مــا معدنــي ما ملّــــــتي ** ما وجْهــتي ما مُبتغـــــايْ
أنا نسمة ٌ جذلــى أظـــــــــلُّ **كمـــا أنـــا ….هـــذا مُنـــــايْ
أنــا مُنْـــذ ُ بـدْء ِ ولادتي ** الحبُّ يسكنُ فـي حشــايْ
مَنْ يُصْغ ِ لِـي يومـا ً يَقُــلْ قَـدْ أُنزِلَتْ للعِشْــــق ِ آيْ (2)
كمْ مرّة ٍ أصبحْت ُ كهْــــ ** ــلا ً ثُم َّ عدْت ُ إلى صبايْ
كمْ مرّة ٍ قـدْ مُـتُّ في الــ ** ــدنيـــا وأحيــاني هـــوايْ
بين َ الورود ِ وِلدْت ُ مِــنْ ** نسْــــل ِ البنفسْــج ِ والـدايْ
إنْ تعجبي مِنْ سحْر ِشعْـ ** ــري في سروري أوْ شجايْ
هو َ مِنْ لِسـان ِ الغيب ِ لمْ ** يَصْــدَحْ بـه ِ أحــد ٌ ســوايْ
لمّـــا نطقــْتُ به ِ سَـرَتْ ** أنغــــــامُـــــه ُ في كلّ نايْ
وترددتْ أصــــــداؤه ُ ** حتّــــى المجرّة ِ يـــا مُنايْ
إنّــي أحبّــــك ِ مُرْغَمــــا ً ** وإليـك ِ تدفعُني خُطايْ
انــا بانتظارك ِ أنْ تقـــو ** ليـها … أتيتُـــك َ يا فتايْ
(1) في البيت تلميح الى قول الحلاج وهو على الصليب.. .
ركعتان في العشق لا يصحّ وضوؤهما إلاّ بالدم
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