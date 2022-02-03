تراجع إصابات ووفيات كورونا بإقليم كوردستان

أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 7335 فحصا جديدا، اظهرت اصابة 1263 شخصا جديدا بالفيروس.

واشار البيان الى أن الفترة ذاتها شهدت تعافي 1601 مصاب من الفيروس، فيما تم تسجيل ست حالات وفاة في جميع مناطق الاقليم.

وكان الإقليم قد سجل أمس الأربعاء 1567 إصابة و7 وفيات بالفيروس.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال المدة الماضية بـ21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، وفيما اشار البيان الى ان مختبرات الوزارة اجرت منذ ظهور الفيروس 3852880 فحصا اظهرت اصابة 412493 شخصا تعافى منهم 386961 مصابا وبقي 18292 تحت العناية الطبية، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 7240 حالة بسبب مضاعفات الاصابة بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

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