جريمة قتل خاشقجي أقبح من الجرائم الاخرى،

نعيم الهاشمي الخفاجي

كل الدول الدكتاتورية والبدوية لا ترى أهمية لكرامة الإنسان والمواطن واحترام حقه في العيش في هذه الحياة الدنيا بكرامة، وإنما يكون مصير اي مواطن يعارض النظام أو تدور حوله الشكوك انه غير موالي للنظام يتم قتله وإخفاء أثره، بحقبة نظام البعث السيئة الصيت اعتقل وخطف وغيب عشرات آلاف الضحايا داخل العراق وخارجه، في السويد تم قتل ضابط عراقي معارض إلى نظام صدام الجرذ اسمه نقيب ماجد من أهالي البصرة تم خطفه وقتله وتقطيع جثته في شارع فرعي بالقرب من منطقة يقيم بها عرب.

النظام السعودي شعار الدولة مرسوم عليه سيف، ووضع صورة السيف على علم السعودية تعني الذي يقف ضد النظام أو تدور حوله الشكوك يكون مصيره القتل بالسيف مثل الطريقة الوهابية القاعدية والداعشية بقتل ضحاياهم، في نهاية التسعينيات وبعد تفجير الخبر السلطات الكندية سلمت مواطن سعودي شيعي إلى السعودية اسمه ماجد الصايغ وضاع اثره إلى يومنا هذا، وتبين فيما بعد أن منفذي الجريمة عصابة وهابية تابعة للمقبور الشيخ الوهابي السعودي أسامة بن لادن، قضية دخول الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى قنصلية بلاده في تركيا وتم قتله وتقطيع جثته بفريق محترف في القتل يضم متخصصين منهم طبيب جراح يجيد صهر مكونات الجسد من اللحم لإخفاء الجريمة التي عرفها العالم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، بل اضطرت السلطات السعودية إلى الاعتراف في خطف وقتل جمال خاشقجي، مهما وقعت من جرائم خطف وقتل في اي بلد من دول العالم لم ولن تكن بقباحة اعتقال وخطف جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في قنصلية بلاده في تركيا.

يحاول المستكتبين من بدو الخليج كتابة مقالات عن وقوع عملية قتل هنا وهناك في لبنان ومحاولة تحميل المقاومة اللبنانية ذلك بطرق قبيحة ومبتذلة، اول أمس السلطات اللبنانية أعلنت عن اعتقال ٢٦ شبكة تجسس في بيروت والجنوب تعمل لصالح اسرائيل، إذا كانت هناك شبكات تجسس تعمل لصالح إسرائيل والمخابرات الدولية فمن غير المستبعد قيام تلك الشبكات الاستخبارية في تنفيذ عمليات اغتيال تطال أشخاص قربين من بيئة المقاومة والغاية خداع عامة الناس أن المقاومة هي من نفذت عملية الاغتيال التي طالت فلان ناشط…….الخ.

قبل عام تم قتل شخص شيعي لبناني في جنوب لبنان، الإعلام الخليجي راسأ حمل المقاومة اللبنانية بتنفيذ تلك العملية، وتم إظهار الضحية انه شاب ومفكر ومثقف شيعي معتدل…….الخ من الكلمات المعسولة ظاهرها الرحمة وباطنها النفاق والكذب والتدليس والخداع وتنفيذ مخططات دولية تستهدف كل طرف يرفض الخنوع والذل والتطبيع.

عندما تم اغتيال رفيق الحريري كل الدلائل تشير بتورط تنظيم القاعدة الوهابي بالعملية بسبب مواقف رفيق الحريري بدعم عملية إسقاط نظام صدام الجرذ واستقباله إلى رئيس الوزراء العراقي بوقتها اياد علاوي، انا كنت اتابع غرف الحوار في البالتوك للتيارات الوهابية هددوا في قتل رفيق الحريري واستهداف الحكومة السعودية بسبب سقوط طالبان وتورط أسامة بن ذلك في جريمة الحادي عشر من سبتمبر، بل بعد عملية الاغتيال بث تنظيم القاعدة مقطع فيديوا أعلنوا صراحة أن الإرهابي أبو عدس هو من نفذ الجريمة التي طالت رفيق الحريري، لكن تم استغلال عملية الاغتيال في إجبار سوريا على سحب قواتها العسكرية من لبنان، تم اتهام المقاومة بتنفيذ جريمة اغتيال الحريري والمحكمة الدولية لم تستطع إثبات الجريمة للأشخاص المتهمين بتنفيذ تلك الجريمة وثبوت برائتهم.

رحم الله من قال ( فلست براء عيب ذي الود كله … ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا

فعين الرضا عن كل عيب كليلة … ولكن عين السخط تبدي المساويا).











نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

2/2/2022

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