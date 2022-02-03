ردنا على الدكتور سكندر امان اللهى بهاروند عن الشطحات الخيالية التي وردت في كتابه اللور…؟ 10 /12

محمد مندلاوي

مقارنة بين بعض الكلمات اللهجة اللورية مع اللهجات الكوردية، واللغة الفارسية لنرى هل أن تلك الكلمات كوردية خالصة، أم قريبة من الفارسية كما زعم الدكتور سكندر في كتابه المذكور:

1-اللورية: کڵو. الكوردية: کڵاو. الفارسية:كلاه. العربية: طاقية- باللهجة العربية العراقية: عَرقچین. 2-اللورية: کەمچە.الکوردية: کەوچک.الفارسية قاشق.العربية:ملعقة- باللهجة العربية العراقية: خاشوگە. 3-اللورية: خاس. الكوردية: خاس. الفارسية: خوب. العربية: جيد- باللهجة العربية العراقية: زين. 4-اللورية: گاڵە. الكوردية: گاڵە. الفارسية: فریاد. العربية: صراخ- عويل – صخب – هتاف. 5-اللورية: كويخا. الكوردية: کوێخا. الفارسية: كدخدا. العربية: كبير العشيرة- كبير العائلة. 6-اللورية: چەقەڵ. الكوردية: چەقەڵ. الفارسية: شغال. العربية: ابن آوى- باللهجة العراقية: واوي. 7-اللورية: مل. الكوردية: مل. الفارسية: گردن. العربية: رقبة- باللهجة العربية العراقية: رگبە. 8-اللورية: کەڵەشێر. الکوردیة: کەڵەشێر. الفارسیة: خروس. العربية: ديك- باللهجة العراقية: ديچ. 9-اللورية: دۆ. الكوردية: دۆ. الفارسية: دوغ. العربية: لبن- مخيض- شنينة- شرش اللبن. 10-اللورية: دالك – دا. الكوردية: دايك – داڵگ- دا. الفارسية: مادر. العربية: أم- ماما- والدة. 11-اللورية: گلە. الكوردية: گلە. الفارسية: دانه. العربية: عدد الذي يدخل في العملية الحسابية. 12-اللورية: کوڕ. الكوردية: کوڕ. الفارسية: پسر. العربية: ولد- غلام- صبي- طفل- فتى. 13-اللورية: گەپ. الكوردية: گەپ. الفارسية: بزرگ. العربية: كبير- ضخم- باللهجة العراقية: چبیر. 14-اللورية: ئاو. الكوردية: ئاو. الفارسية: آب. العربية: ماء- باللهجة العربية العراقية: ماي. 15-اللورية: قاڵ. الكوردية: قاڵ. الفارسية: فرياد. العربية: صراخ، عويل- باللهجة العربية العراقية: عياط الخ.

وعلى مستوى العلاقات المجتمعية بين الشرائح الكوردية في حالة السراء والضراء جاء في كتاب: (قيام ايلام در عصر رضا شاه = انتفاضة إيلام في عهد سلطة رضا شاه) ص 67 برقية من القنصلية الإيرانية في بين النهرين؟ مرسلة إلى وزارة الخارجية الإيرانية تعترف البرقية السرية بالتعاون الموجود بين شرائح الأمة الكوردية إبان الثورة ضد الاحتلال الإيراني. عزيزي القارئ الكريم، سأنقل النص الفارسي ومن ثم أقوم بترجمته حسب إمكانياتي المتواضعة في الترجمة.

موضوع: تبانى لرستانيها،ايلاميها وكردستاني ها جهت إيجاد آشوب وشورش گسترده در غرب كشور.

جنرال قونسولگری دولتعلیە ایران شماره كارتن ٤٩

بين النهرين – بغداد شماره پرونده ٣

نمره ٩٢ حقوقى

مقام منيع وزارت جليله أمور خارجه

اخيراً شنيده شد يك قسمتى از عشاير لرستان كه ايل جوكى (جودكى) وسگوند باشند با والى پشتكو اتفاق كرده اند و همچنین والى بارشيد السلطان كردستانى نيز بندوبستى كرده كه يكمرتبه لرستان و پشتكو ]ايلام[ وكردستان را مغشوش نمايند وخود والى خيال دراد به بدره كه خاك بين النهرين است كوچ نمايد وپسرش امير قلى خان كه بهانه معاجه چشم الان قريب يكماه است ببغداد آمده ودر هويت الهلال منزل دارد وچند فقره چاکر او را به قنسولگری دعوت نموده و نيامده است فقط از براى تبانى فيما بين در بغداد توقف نموده وقصد ديگری ندارد.

الترجمة:

الموضوع: اتفق اللور، والإيلاميون والكردستانيون على القيام بالفتن والاحتجاجات الواسعة في غرب البلاد – شرق كوردستان-.

القنصلية الإيرانية العلية رقم الحقيبة 49

بين النهرين – بغداد رقم الدوسيه 3

الرقم 92 القانوني

إلى وزارة الخارجية المعظمة

سمعنا أخيراً، أن عدداً من العشائر في لورستان منها قبيلة جوكي (جودكي) وسجوند اتفقت مع والي بشتكو وكذلك مع الوالي رشيد سلطان كوردستاني تعاقدوا على قيام بالشغب في آن واحد في كل من لورستان وبشتكو ]ايلام[ وكردستان. إن شخص الوالي قد ينتقل إلى بدره الواقعة في أرض بين النهرين. إن نجل الوالي أمير قلي خان منذ شهر استقر في بغداد في فندق الهلال ويتذرع بإجراء عملية لعينه. لقد دعي إلى القنصلية عدة مرات لكنه امتنع عن قبول الدعوة، وأنه في بغداد لأجل ذلك الأمر وليس له قصد آخر. انتهى

عزيزي المتابع، هل لاحظت كيف أن البلد كان يسمى في المراسلات الرسمية بين الدول في بدايات القرن العشرين ببين النهرين؟. الشيء الآخر، أن شاه إيران رضا شاه لم يعترف بالكيان العراقي لمدة تسعة أعوام، وقال: بين النهرين جزء لا يتجزأ من إيران، لكن في نهاية الأمر أجبر من قبل بريطانيا وغيرها على الاعتراف به كياناً مستحدثاً باسم العراق.

دليل آخر على أن لورستان جزء من كوردستان كما جاء في كتاب (كُرد وكُردستان) لـ(باسيل نيكتين) الذي شغل منصب قنصل روسيا سابقاً بإيران، وعضو الجمعية الآسيوية وجمعية علم الإنسان بباريس، وعضو المؤسسة العالمية لعلم السلالات البشرية. يقول في ص 30 في كتابه المذكور: وفي القرن الخامس عشر فقد مقاطعة كردستان معظم أجزائها إذ استولى الفرس على ولايتي همدان ولورستان. ولم يبق من الكردستان الفارسي سوى ولاية أردلان مع عاصمتها سنندج.

وهذا هو المؤرخ البريطاني “ستيفن همسلي لونكريك = Stephen Hemsley Longrigg” 1893- 1979م جاء في كتابه”Iraq 1900/1950″ ص 13 يقول: إن اللور متميزون عنصرياً ولغوياً عن الفرس. وجاء في رسالة الدكتوراه للمصري (حامد محمود عيسى) بعنوان (المشكلة الكردية في الشرق الأوسط) ص 325: لقد وصف العرب في القرون الوسطى اللور بأنهم أكراد. وقبل حامد عيسى هناك العديد الذين ذكرناهم في سياق المقال قالوا: اللور جزء من الكورد.كصاحب كتاب تاريخ مختصر الدول وهو من أشهر المؤلفات في تاريخ الدول للعلامة أبي الفرج غريغوريوس بن أهرون الملطي المعروف بابن العبري المتوفى عام 685 هجري. حقيقة لا أريد أن أرهق القارئ بذكر المصادر الكثيرة وإلا هناك الكثير الكثير ذكروا اللور كجزء من الأمة الكوردية.

أدناه شجرة الشعوب الهندوأوروبية كنت قد أعددتها ودونت الأسماء فيها بالأبجدية اللاتينية، ومن ضمنها الشعب الكوردي وشرائحه التي من ضمنها الشريحة الكوردية اللورية:

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط