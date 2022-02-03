شرطة نينوى تعلن نتائج التحقيق الأولية بحادثة وفاة الطفلة “سما”

أعلنت شرطة نينوى، يوم الاربعاء، نتائج التحقيق الأولية بحادثة وفاة الطفلة “سما”، مشيرة إلى أنها “لم تُطرد من داخل قاعة الامتحان”، كما عزت سبب الوفاة إلى “مرض في القلب”.

وقالت شرطة نينوى في بيان صدر، مساء اليوم، إن التلميذة (س. م. ر. ح.) والتي تدرس في مرحلة الصف السادس الابتدائي في مدرسة اغادير الابتدائية بمنطقة موصل الجديدة في الجانب الايمن لمدينة الموصل، والتي توفيت اليوم، تم نقلها الى المستشفى وتسليمها بكتاب من مركز الشرطة المختص الى دائرة الطب العدلي.

واضاف أن قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني أمر بتشكيل فريق عمل من ثلاثة ضباط تحقيق اكفاء للتحقيق بملابسة حادث الوفاة بعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص والتعاون مع دائرة الطب العدلي، مبيناً أن فريق العمل انتقل الى محل الحادث والتقى مع لجنة التحقيق الاداري المشكلة من قبل المديرية العامة لتربية نينوى داخل المدرسة وكذلك الاستفادة من كامرات المراقبة.

وأوضح أنه تم تدوين افادة والد المجنى عليها والمدعي بالحق الشخصي، وكذلك تدوين افادة عمها ( كمخبر وشاهد ) في التحقيق، مبيناً أن النتائج الأولية للتحقيق بأن المجنى عليها لم تُطرد من داخل قاعة الامتحان، وخرجت من المدرسة قبل الساعة الـ 8 صباحاً، أي قبل بدأ الامتحان.

وتشير النتائج الاولية للطب العدلي، بحسب بيان شرطة نينوى، إلى أن سبب الوفاة هو “مرض في القلب وكذلك لايوجد اثار شدة خارجية “، موضحاً أن اسباب خروجها من المدرسة وعدم دخولها الى قاعة الامتحان ستعلن لاحقاً، بعد الانتهاء من مراحل التحقيق وتدوين كافة شهود الحادث، وكذلك الحصول على النتائج النهائية لتقرير الطب العدلي.

وشدد البيان، أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من تثبت ادانته من قبل القضاء، مطمئناً في ذات الوقت سكان محافظة نينوى، بأن التحقيق سيكون “شفاف وعادل ونزيه”، داعين لأخذ الاخبار من المصادر الرسمية وعدم ترويج للاخبار الكاذبة.

وفي وقت سابق، قال والد الطفلة “سما محمد راغب”، “ليس لدي ما اقوله لوسائل الاعلام، مشيراً إلى أن “هناك تقريراً طبياً سيحدد سبب الوفاة، كما أن هنالك تحقيقاً مفتوحاً في مركز الشرطة وكذلك في مديرية التربية”.

ورفض “والد سما” الخوض في تفاصيل الموضوع واكتفى بالقول، إن “ابنتي باتت طيراً من طيور الجنة.. ولا اريد أن أظلم احداً أو اتحدث بشيء قبل اكتمال التحقيق واعلان نتائجه”.

وبحسب تسريبات، فأن التقرير الطبي الاولي يشير إلى أن “سبب الوفاة هو توسع كبير في الشرايين نتيجة نوبة من الهلع تعرضت لها سما”. لكن التقرير النهائي لم يصدر حتى الآن.

وصباح اليوم الاربعاء، أبلغ مصدر أمني بأن شرطة نينوى فتحت تحقيقاً بحادثة وفاة طالبة في السادس الابتدائي بمدرسة الاغادير للبنات، توفيت إثر طردها من قبل مديرة مدرسة من الامتحان في الموصل، لعدم ارتدائها الحجاب.

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